Nicușor Dan, despre construcțiile pe spații verzi: Am consolidat capacitatea juridică a primăriei. Funcționarii erau fără apărare. Aveam niște primari de carton

Acele spații pe care le vedeți verzi, au ajuns să nu fie verzi pentru că printr-o documentație de urbanism ele au fost declarate construibile, ce am reușit să facem (...) problema era de 600 de hectare de spații verzi, prin cele cinci PUZ-uri de sector deja aprobate de administrația precedentă și PUZ-ul sectorului 1 care urma să fie aprobat, urmau să dispară 600 de hectare de spații verzi. Asta am stopat. (...) Odată ce terenul devine privat și are regim de construibil, este o chestiune juridică și aici avem nenumărate litigii pe subiectul acesta. Ce am făcut, a fost să consolidez capacitatea juridică a primăriei. Pentru că și în ceea ce privește spațiile, urbanismul, construcțiile, practic funcționarii din primărie erau fără apărare (...) presiunile au fost pe tot ce înseamnă primărie (...) Aveam niște primari de carton care se lăudau pe la televizor și în realitate nu făceau nimic care să apere interesul public, a subliniat primarul Capitalei, Nicușor Dan.

ŞTIRILE ZILEI