Presat de pandemie și de faptul că Venezuela e supusă sancțiunilor internaționale și are conturile blocate, controversatul președinte Nicolas Maduro a făcut comunității internaționale o propunere de afaceri, care să îi permită să cumpere mai multe vaccinuri.

Până în prezent, aliații ruși și chinezi au trimis în Venezuela serurile produse de ei, însă nevoile țării sunt mult mai mari. Astfel că președintele Maduro a făcut această inedită propunere de afaceri în direct, la televiziune, punând la bătaie cea mai importanta avere a țării.

Nicolas Maduro, preşedintele Venezuelei: "Venezuela are vasele cu ţiţei şi are clienţii care vor cumăpăra petrolul nostru şi ei vor dedica o parte a producţiei ca să garanteze vaccinurile de care are nevoie Venezuela. Suntem gata, pregătiţi să dăm ţiţei pentru vaccinuri, dar nu vom cerşi de la nimeni. Venezuela nu trebuie să îngenuncheze în faţa nimănui din această lume."

Venezuela a raportat până acum 155 600 de cazuri de COVID-19 și 1055 de decese, dar există suspiciunea că raportările nu sunt reale, având în vedere cifrele din țările vecine.

