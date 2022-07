Nicolae Dică, noul antrenor al FCSB. Gigi Becali: A zis că nu vrea bani, vrea performanţă

Nicolae Dică

Totodată, tehnicianul a cerut mai multă libertate de a alcătui echipa.

„Dică e antrenor, de astăzi a început antrenamentele. Nu a fost greu de convins, pentru că nu am terminat chiar toate, dar el a zis că nu vrea bani, că el vrea performanţă. A zis că el vrea bani la performanţă şi că vrea mai multă libertate. Am spus 'Bine, mă, îţi dau mai multă libertate'. Mai multă libertate va avea până în tur, astea 16 meciuri. Dacă va fi pe primul loc sau la trei puncte diferenţă de CFR sau Craiova. Că doar nu o să mă compar cu Rapid acum. Eu am spus că îl las pe el, dar eu vreau să promovez jucătorii tineri şi ştie asta. Am spus 'joacă ce vrei'. Eu nu am impus niciodată unui antrenor să joace sistemul ăsta sau sistemul tactic, eu am spus de nişte jucători pe teren, nici măcar primul 'unsprezece' nu l-am impus. Eu i-am spus să facă ce vrea, va avea libertate 15 meciuri. În 15 meciuri schimbările le va face el”, a spus Becali.

Becali a precizat că viitorul echipei va depinde de calificarea în grupele Europa Conference League, afirmând că în caz contrar se va retrage.

„Obiectivul ăsta e, vorbim de viitor, de următorul an. Calificarea în grupele Conference League depinde într-un fel de viitorul clubului, că dacă nu ne calificăm eu încep să mă retrag în mare parte, pentru că eu numai concep, am altă mentalitate. Nu mai concep ca cineva să dea nişte bani. Nu mai am asta. Acum am mai multă înţelepciune Cum să dai banii tăi la alţii? Îi dau lui Tănase 30.000 dacă îi produce el. Nu mai pot să pierd 3-4 milioane pe an, asta nu se mai poate”, a completat Becali.

Patronul FCSB a afirmat că va mai apela în viitor la Anton Petrea, despre care a spus că e un om de calitate: „Voi mai apela oricând la Petrea, pentru că e om de calitate. A plecat singur, n-a zis de clauze, bani... a renunţat pentru binele echipei”.

Clubul de fotbal FCSB a anunţat, marţi, într-un comunicat oficial publicat pe un site de socializare, rezilierea contractului cu antrenorul principal Anton Petrea.

Tehnicianul în vârstă de 47 de ani a condus formaţia FCSB în două rânduri ca antrenor principal, în perioada iulie 2020 - mai 2021, respectiv noiembrie 2021 - iulie 2022.

În primul său mandat a adunat 24 victorii şi 5 rezultate de egalitate în Liga I, 2 victorii în Cupa României şi 2 victorii în UEFA Europa League, a încheiat sezonul 2020-2021 pe poziţia secundă în clasament şi a cucerit Cupa României.

În al doilea mandat, care a început în noiembrie 2021, a strâns 17 victorii, 6 rezultate de egalitate şi 5 înfrângeri în toate competiţiile şi a încheiat sezonul trecut pe poziţia secundă.

Demisia lui Petrea a venit la doar o zi după ce FCSB a fost învinsă duminică seara de Rapid Bucureşti, cu scorul de 2-0 (2-0), într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

Fostul fotbalist Nicolae Dică (42 de ani), care s-a făcut remarcat la Steaua ca jucător, se află la cel de-al doilea său mandat ca antrenor la FCSB, el pregătind echipa bucureşteană în perioada 2017-2018.

