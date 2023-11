Nicolae Ciucă: PNL va susţine proiectul privind noua lege a pensiilor nu doar la modul declarativ

Nicolae Ciucă, PNL

"Am avut o şedinţă a executivului Partidului Naţional Liberal, am avut o întâlnire şi cu miniştrii Partidului Naţional Liberal, iar acum ne pregătim să mergem la întâlnirea de coaliţie. Partidul Naţional Liberal, aşa cum am anunţat, va susţine proiectul privind noua lege a pensiilor nu doar la modul declarativ. Ştiţi foarte bine că am mărit pensiile în ultimii trei ani de trei ori efectiv, pe mandatul meu, de la 1.265 de lei punctul de pensie la 1.785 de lei", a spus Ciucă, la finalul reuniunii conducerii liberalilor.

El a arătat că PNL susţine introducerea măsurilor de digitalizare şi combatere a evaziunii fiscale.

"Ca atare, începând cu 1 ianuarie vom aplica acel procent de indexare a pensiilor cu raţia inflaţiei de 13,8% şi noua lege a pensiilor de la 1 septembrie şi vom lua măsurile necesare astfel încât, aşa cum am declarat şi astăzi de dimineaţă (...), să introducem măsurile de digitalizare şi combatere a evaziunii fiscale cel puţin pe TVA, care, în momentul de faţă, se ridică la valoarea de 45 de miliarde lei", a afirmat Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a adăugat că este vorba de măsuri de digitalizare şi de funcţionare a tuturor structurilor ANAF, atât la cele centrale de la sediul Ministerului de Finanţe, cât şi cele din teritoriu.

"Urmează ca acum, la coaliţie, să discutăm toate aceste lucruri", a precizat Ciucă, menţionând că toate detaliile vor fi făcute publice după şedinţa coaliţiei de guvernare.

Întrebat dacă există banii pentru majorarea pensiilor astăzi, Nicolae Ciucă a răspuns: "Aşa cum sunt prezentate sumele astăzi, discutăm de aproximativ 15 miliarde impactul indexării cu rata inflaţiei şi de 10 miliarde suma necesară de la 1 septembrie, în total 25 miliarde, iar în anul 2025 impactul este de 33 miliarde". "Trebuie să vedem cum va arăta bugetul atunci şi să vedem care va fi procentul din anvelopa pentru pensii la valoarea celor 33 de miliarde", a adăugat Ciucă.

