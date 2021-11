Nicolae Ciucă a predat mandatul de ministru al Apărării: ”Mă despart de a doua familie”. Vasile Dîncu:”Mandatul meu va fi sub semnul continuităţii”

Predare de ștafetă la MApN

"Astăzi mă despart de instituţia care a fost a doua familie pentru mine şi pentru toţi care sunt astăzi aici în sală. De altfel, cred că nu numai eu, fiecare dintre dumneavoastră putem spune că am petrecut mai mult timp mai mult timp în interiorul acestei familii decât cu familiile de acasă", a mărturisit şeful guvernului.

El a vorbit despre importanţa oamenilor. "Vă pot spune că am avut de fiecare dată în vedere oamenii, pentru că tehnica poate fi achiziţionată, poate fi pregătită, menţinută în stare de operativitate, dar asta nu se întâmplă de la sine, ci se întâmplă prin efortul, prin profesionalismul, prin dedicarea oamenilor, prin entuziasmul lor", a mai menţionat Ciucă.

La rândul său, noul ministru al Apărării Naţionale, Vasile Dâncu, a spus că mandatul său la Apărare va fi sub semnul continuităţii.



"Mandatul meu va fi sub semnul continuităţii, pentru că va trebui - şi ştiu că nu e un lucru uşor - să duc mai departe marile proiecte pe care în acest moment le are armata română", a adăugat Vasile Dîncu.

