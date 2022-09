Nicolae Ciucă: Franţa şi Germania, suporteri ai României în vederea aderării la Spaţiul Schengen

Premierul Nicolae Ciucă

Precizările au fost făcute în cadrul evenimentului Grand Matinal Digital, organizat de Camera Franceză de Comerţ şi Industrie în România. La evenimentul de la Palatul Victoria au luat cuvântul şi preşedinte CCIFER, Francois Coste, precum şi ambasadoarea Franţei în România, Laurence Auer.



"Aţi vorbit despre tot ceea ce a însemnat efectele pozitive ale mandatului Franţei la preşedinţia UE; de asemenea, vizita preşedintelui Macron în România - sunt momente pe care le scot de fiecare dată în evidenţă şi folosesc această oportunitate pentru a mulţumi Franţei pentru tot ceea ce a făcut, astfel încât România să se simtă cât mai aproape de acest deziderat naţional, ca în final să reuşim să fim consideraţi membri de drept al Spaţiului Schengen. Am mulţumit Germaniei, am mulţumit Franţei. O mai facem o dată şi se pare că cele două ţări sunt suporterii noştri în acest parcurs. Este un obiectiv de ţară şi avem nevoie să lucrăm până la final la îndeplinirea lui", a spus Ciucă.



Nicolae Ciucă s-a arătat încrezător că după aderarea la Spaţiul Schengen România va deveni şi membru OCDE.



"Totodată, cred că este important să aducem în discuţie şi primirea foii de parcurs pentru a deveni membru al Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică, foaie de parcurs care s-a semnat la Paris şi prin ambasada noastră de la Paris am reuşit să ne coordonăm foarte bine cu OCDE şi în felul acesta să ne asigurăm că vom avea un parcurs cât se poate de bine coordonat şi să ne bucurăm, după ce reuşim să intrăm în Spaţiul Schengen, şi de accederea cu drepturi depline în Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică", a spus premierul.

sursa agerpres

