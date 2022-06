Nicolae Ciucă a aprobat "fără echivoc" demisia lui Adrian Chesnoiu. ”Integritatea rămâne un reper extrem de important" în evaluarea miniştrilor

"Încă de la preluarea mandatului am convenit că la şase luni de zile se va desfăşura această activitate de evaluare a fiecărui ministru în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor sectoriale, conform portofoliului, stabilite prin programul de guvernare. În primul rând, trebuie să analizăm după reperele şi obiectivele stabilite prin programul de guvernare şi am convenit să nu se întâmple la şase luni, pentru că asta însemna să discutăm în luna iunie, când eram în plin proces de derulare a jaloanelor şi ţintelor pe trimestrul al II-lea. În felul acesta, am convenit în coaliţie ca această evaluare să se desfăşoare la finalul lunii iunie, când vor fi fost îndeplinite toate jaloanele şi ţintele şi în funcţie de aceasta să se ia şi decizia de evaluare a fiecărui ministru în parte. Integritatea reprezintă un reper nu important, extrem de important în evaluarea miniştrilor şi reacţia de astăzi a fost una pe măsură, domnul ministru Chesnoiu prezentându-şi demisia pe care am aprobat-o fără echivoc, urmând să se deruleze procedurile la nivelul Guvernului privind nominalizarea unui ministru interimar în perioada următoare, până când va fi o decizie politică privind înlocuirea domniei sale", a spus premierul într-un interviu difuzat de Radio România Actualităţi.

Adrian Chesnoiu a anunţat, joi, că se retrage din funcţia de ministru al Agriculturii şi se autosuspendă din Partidul Social Democrat, după ce Direcţia Naţională Anticorupţie a cerut Camerei Deputaţilor ridicarea imunităţii acestuia pentru efectuarea urmăririi penale pentru abuz în serviciu.

