Nicolae Ciucă: Rectificarea bugetară va fi făcută în prima decadă a lunii august

Nicolae Ciucă, prim-ministru

"La nivelul Guvernului am discutat, discutăm de dinainte să intrăm în ultima lună a primului semestru. Ieri, am avut o discuţie mai consistentă pentru că, aşa cum am decis, urmează ca rectificarea bugetară să se producă în prima decadă a lunii august şi există acele angajamente pe care noi trebuie să le respectăm, acea reducere de 10% a cheltuielilor pentru bunuri şi servicii de la fiecare minister în parte", a afirmat prim-ministrul, într-o conferinţă de presă, după vizita la Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice din Râmnicu Vâlcea.

El a adăugat că trebuie asigurată şi implementarea programelor "Sprijin pentru România". "Există, de asemenea, analiza prin care să putem să continuăm asigurarea coerenţei implementării programelor 'Sprijin pentru România'", a spus Ciucă.

ŞTIRILE ZILEI