Nicolae Ciucă, desemnat premier de președintele Klaus Iohannis: Sperăm ca începând de joi să ne apucăm serios de treabă

Nicolae Ciucă a fost desemnat luni de preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru. ”În ultimele zile, am lucrat împreună cu celelalte partide să putem să agregăm un program de guvernare şi să se constituie o coaliţie solidă în Parlament, astfel încât să putem să asigurăm un guvern care să asigure practic stabilitatea ţării. Cetăţenii români aşteaptă de la noi soluţii şi să avem un program guvernamental care să fie în măsură să pună în aplicare deciziile pentru implementarea PNRR. Românii așteaptă de la noi stabilitate și soluții”, a spus Ciucă.

Şeful statului a avut, luni, consultări cu reprezentanţii PNL, PSD, UDMR şi ai minorităţilor naţionale, iar apoi cu cei ai AUR, în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru. USR nu a participat la consultările de la Palatul Cotroceni.

”Am constatat că în Parlament s-a format o majoritate solidă, o majoritate din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei majorități au dorit să vină împreună la consultări, am acceptat acest lucru și am avut on discuție pe care o consider foarte bună. Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am acceptat-o. În consecință, îl desemnez pe Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală”, a spus președintele în declarația de presă.

ŞTIRILE ZILEI