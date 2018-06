Nicolae, nepotul Regelui Mihai, își dorește ca nașa sa de cununie să fie Custodele Coroanei, Margareta

Nicolae Medforth-Mills și Alina Maria Binder

Nicolae Medforth-Mills: 'Săptămâna trecută am scris o scrisoare către mătuşa mea, Principesa Margareta, şi am întrebat-o dacă ne-ar face onoarea să fie naşa şi unchiul meu să fie naşul nostru la nuntă. Aştept un răspuns acum. Sper că vor accepta. Ar fi o mare onoare pentru noi şi o să fim foarte fericiţi dacă ei vor accepta. Şi toată familia'.

Nepotul Regelui Mihai a amintit că se va căsători religios cu Alina Binder, pe 30 septembrie, la biserica Sf. Ilie din Sinaia.

La nuntă vor veni invitaţi din 13 ţări, printre care ambasadori şi membri ai unor familii regale.

Nicolae Medforth-Mills: 'Este un moment foarte fericit pentru noi şi abia aşteptăm să sărbătorim împreună cu familia şi prietenii noştri'.

Nepotul Regelui Mihai a spus că nu are și nici nu este curios să afle detalii despre rochia de mireasă a soției sale, ca să fie o surpriză pentru el.

În schimb, a dezvăluit ce va purta el în ziua nunții: la cununia religioasă un costum de tip 'Morning Coat', un 'costum mai englezesc', iar pentru seară 'White Tie'.

Nepotul Regelui Mihai a vizitat luni o fundaţie din Alba Iulia, Centrul Maria Beatrice, s-a întâlnit cu elevi de la Colegiul 'Horea, Cloşca şi Crişan', a avut o întâlnire cu arhiepiscopul Irineu şi a vizitat Catedrala Reîntregirii.

