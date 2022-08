Angajații TAROM se pregătesc de grevă EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Sindicaliștii susțin că salariile multor angajați TAROM nu au mai fost majorate din 2008.

Sindicaliștii și conducerea TAROM s-au întâlnit pentru o nouă rundă de negocieri. Nu s-a ajuns, însă, la niciun rezultat.

Narcis Pașcu, liderul Sindicatului Unit TAROM: "Nici măcar rata inflației nu am primit. La piloți (...) s-a oferit undeva sub 7% . Nu se poate așa ceva, este bătaie de joc. Angajaților care lucrează în check in li s-a oferit 100 de lei la supervizor, 350 de lei la cei care sunt plătiți cu salariul minim".

Dacă nici așa nu vor primi salarii mai mari, angajații TAROM amenință cu greva de avertisment.

Costel Gâlcă, avocat, Sindicatul Unit TAROM: "De la începutul lunii septembrie, dragii noștri parlamentari vor sta acasă pentru că avem acest drept legal (...), putem să declanșăm greva".

Conducerea TAROM spune că nu poate majora salariile cu valoarea cerută de sindicate. Ar însemna cheltuieli în plus de aproape 180 de milioane de lei, sumă care ar pune în pericol activitatea întregii companii.

Mai mult, salariații care vor participa la grevă nu vor fi plătiți pentru perioada în care își vor înceta activitatea.

De la Palatul Victoria, semnalele date sunt ambigue.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: "Îmi doresc, și nu doar eu, guvernul României și orice român de bună credință, ca TAROM-ul să nu intre într-un scenariu asemănător altor companii de transport aerian, scenariu nu tocmai fericit".

Și specialiștii atrag atenția asupra riscurilor pe care le implică o astfel de grevă.

În prezent, TAROM se află în plin proces de restructurare, ceea ce presupune reînnoirea flotei și reducerea cheltuielilor. Strategia propusă nu este însă acceptată de sindicaliști, care susțin că închiderea unor rute istorice și reducerea activității companiei naționale la doar 7 curse externe și 7 interne va echivala cu intrarea în faliment a TAROM.

