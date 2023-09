Neymar l-a depăşit pe Pele şi a devenit cel mai bun marcator al naţionalei Braziliei. Tânărul atacant a strâns 79 de goluri reuşite în 125 de selecţii, față de 77 de goluri în 92 de selecţii, cât a strâns Pele, între 1957 şi 1971

Neymar / FOTO: shutterstock.com

Neymar a marcat pentru 4-0 (min. 61), iar apoi a închis tabela (90+3), ajungând la 79 de goluri reuşite în 125 de selecţii, faţă de 77 de goluri în 92 de selecţii, cât a strâns Pele, între 1957 şi 1971.



Marta, cu 122 de goluri în 189 de selecţii, legenda naţionalei feminine a Braziliei, este golgheterul echipelor reprezentative ale Braziliei.



Edson Arantes do Nascimento, cunoscut drept Pele, a decedat pe 29 decembrie 2022, la vârsta de 82 de ani, aprecia că are 95 de goluri în 113 selecţii. Aceste cifre includ şi meciurile amicale între Selecao şi echipe de club sau echipe ale statelor braziliene, bilanţul fiind recunoscut de Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF), dar nu şi de FIFA.



Pele, considerat de unii drept cel mai bun fotbalist din istorie, rămâne singurul jucător care a cucerit Cupa Mondială de trei ori (1958, 1962, 1970) şi are o medie de goluri mai bună decât Neymar la naţională, 0,84 pe meci, faţă de 0,63.



Neymar, 31 ani, a semnat în august pentru clubul saudit Al-Hilal, despărţindu-se de Paris Saint-Germain. Neymar are şansa de a-şi îmbunătăţi recordul în meciul cu Peru, de marţi, de la Lima.

