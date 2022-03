New York Times: Războiul remodelează modul în care Europa cheltuiește banii. După o viață pe câmpul de luptă, Nicolae Ciucă nu și-ar fi imaginat că va cheltui milioane de dolari pentru pastile cu iod

"Nicolae Ciucă a petrecut o viață întreagă pe câmpul de luptă înainte de a fi ales prim-ministru al României în urmă cu patru luni. Cu toate acestea, nici măcar el nu și-a imaginat nevoia de a cheltui milioane de dolari pentru producția de urgență de pastile cu iod pentru a contracara efectul radiațiilor în cazul unei explozii nucleare sau pentru a crește cheltuielile militare cu 25% într-un singur an", se arată în debutul editorialului.

Articolul citează declarațiile premierului român, militar de carieră, făcute la Palatul Victoria: „Nu ne-am gândit niciodată că va trebui să ne întoarcem la Războiul Rece și să luăm din nou în considerare iodura de potasiu. Nu ne-am așteptat niciodată la acest tip de război în secolul 21.”

Thousands of Ukrainians fleeing Russia’s invasion have crossed into neighboring nations like Romania. "What I have seen is a lot of suffering, people who are plagued by the horrors of a war," Nicolae Ciuca, Romania's prime minister, said. https://t.co/9tHNuJqyL9 pic.twitter.com/SmgrPOFVPe