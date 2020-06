Departamentul de poliţie din New York (NYPD) va desfiinţa o brigadă de poliţişti anticriminalitate care acţionau în civil, a anunţat şeful NYPD luni, pe fondul înmulţirii apelurilor la o reformă a practicilor de poliţie pe teritoriul Statelor Unite, informează AFP.

SUA, brigadă de poliţişti anticriminalitate

Brigada avea ca misiune anchetarea infracţiunilor violente şi a fost implicată în unele din cele mai controversate intervenţii cu arma ale poliţiei, scrie New York Times.



'Vă rog să nu înţelegeţi greşit, este vorba despre o schimbare radicală a culturii poliţiei din New York', a dat asigurări şeful său, Dermot Shea.



Cei 600 de agenţi vor fi redistribuiţi în alte misiuni, mai ales de supraveghere, de anchetă sau în poliţia de proximitate.



'Cred că este timpul să avansăm şi să schimbăm modul în care facem munca de poliţie în acest oraş. Putem să o facem cu capul, în mod inteligent, putem să ne îndepărtăm de forţa brută', a afirmat Dermot Shea în faţa presei.



NYPD, cea mai numeroasă forţă de poliţie din ţară, cu circa 36.000 de angajaţi, a fost acuzată de numeroase abuzuri în reprimarea protestelor împotriva rasismului după moartea lui George Floyd.



Unii agenţi au fost filmaţi în timp ce trânteau la pământ manifestanţi sau utilizând gaz iritant după ce îi scoseseră masca unuia dintre protestatari, gesturi calificate drept 'tulburătoare' de şeful poliţiei.



Moartea afro-americanului George Floyd, sub genunchiul unui poliţist alb, a redeschis rănile rasiale în Statele Unite şi a declanşat o mişcare mai largă de apeluri la o reformă a poliţiei.



Multe oraşe americane şi-au amendat deja practicile, mai ales pentru a interzice imobilizarea prin strangulare sau pentru a întări procedurile disciplinare. De asemenea, un proiect de lege este în studiu la nivel federal.

