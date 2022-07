Neversea a început! Capitala distracției s-a mutat la Constanța

Pe timpul zilei, organizatorii Neversea au pregătit o serie de activităţi, cu zone de relaxare, de mâncare şi băuturi, sesiuni de make-up, studio de tatuaje, un cinematograf, experienţe VR, ecrane kinetice, scene şi workshop-uri tematice sau walking act-uri.

Compania Jump In Dance va ajunge la malul Mării Negre cu cei 50 de dansatori şi animatori pentru a activa atmosfera celor patru zile de festival. Sesiunile de dans pe plajă vor include şi o trupă de dansatori profesionişti de samba, Samba du Brasil, creată de celebrul dansator Willmark, care va fi însoţită şi de doi percuţionişti.

''Acrobaţi din România, Spania şi Marea Britanie sunt pregătiţi să îi surprindă pe fani cu agilitatea lor: 10 Jellyfishes pregătesc un moment special sub conceptul Illuminated Parade, culori extravagante vor fi aduse de spaniolii de la Little Garden şi artiştii britanici de la Mermaidens vor face o demonstraţie de măiestrie pe picioroange. Trupa Amaris Agni va face magie cu focul şi sistemele LED noaptea, pe plajă'' - sunt surprizele promise de organizatori.

Totodată, vineri şi sâmbătă, organizatorii festivalului au pregătit un show aviatic unic realizat în parteneriat cu Aeroclub România şi formaţia de înaltă acrobaţie "Şoimii României".

Începând din acest an, în perimetrul festivalului fanii vor descoperi Designers' Nest, un hub de clothing şi beauty.

Peste 20 de designeri români, artişti de make-up şi hairstyle sunt prezenţi în această zonă de unde participanţii îşi pot cumpăra outfitul de festival şi pot primi recomandări despre ce stil de machiaj sau hair styling se potriveşte la cel mai mare party de la malul Mării Negre, menţionează organizatorii.

Pop-up shop-ul de festival Retro Future are şi în acest an la Neversea o zonă de Meet & Greet. De asemenea, standul are şi o componentă de Beach Hair Bar, unde vor fi disponibile extensii, cozi, peruci şi accesorii potrivite pentru festival.

Pentru prima dată în zona de fashion sunt disponibile şi accesorii pentru copii - căşti pentru izolarea sunetului, costume de baie, tricouri, accesorii de plajă şi jucării.

Biletele de o zi şi abonamentele pentru cele 4 zile şi 4 nopţi de distracţie la mare sunt disponibile pe neversea.com.

Organizatorii festivalului reamintesc că obiectele interzise sunt: droguri, alcool, sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorant), biberoane, umbrele, produse cosmetice (excepţie cremă de plajă), rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm X 21 cm X 12 cm, conserve, artificii, lasere, spray-uri, cuţite, arme, obiecte contondente, bannere susţinute de beţe, scaune, lanţuri, articole pirotehnice, mâncare sau băuturi, animale, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR sau cu obiective detaşabile, orice tip de obiecte care pot răni.

Este permis accesul cu medicamente însoţite de prescripţie medicală, insulină, picături pentru uz medical, spray inhalator pentru astm, doar dacă posesorii prezintă o scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia şi în cantitatea maximă recomandată zilnic.

Festivalul Neversea are loc între 7 şi 10 iulie în Constanţa.

