Imunizarea împotriva rujeolei are cea mai mare rată de refuz dintre toate vaccinurile schemei naţionale de vaccinare, arată datele INS.

După ce s-a confruntat cu un focar de COVID-19, în județul Suceava rujeola reprezintă o reală problemă. Săptămânal sunt înregistrate printre cele mai multe cazuri din țară.

25 de copii nevaccinați împotriva rujeolei au contractat această boală și au necesitat internare în spital.

"Cel mai prost a fost în urmă cu 4 ani, când o treime din copiii români nu aveau două doze de vaccin ROR. Și evident că a venit epidemia. Sunt 20.122 de cazuri raportate până săptămâna trecută și 64 de decese", a explicat medicul Mihai Craiu.

"Lucrurile stau cum stau de 10 ani încoace, conform raportărilor anuale ale Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Din 2009 încoace, acoperirea vaccinală în România scade în mod constant", a subliniat doctorul.

Mihai Craiu a venit cu argumente pentru părinții ezitanți, dând exemplul altor părinți, care au luat decizia de a nu vaccina copiii.

"Aș da cel mai recent exemplu al epidemiei din Samoa. Această republică din Pacific are o populație de 100 de ori mai mică decât România, are 200 de mii de locuitori. În Samoa, anul trecut, din 30 septembrie începând, când a fost primul caz, în 3 luni de zile s-au adunat 5.707 cazuri și 83 de decese. Ca să raportăm la populația României, aceasta ar însemna ca și cum ar fi jumătate de milion de cazuri de rujeolă și peste 8.300 de decese. Asta ca să avem o cifră cu comparația actuală de cazuri de COVID și decese prin COVID, ca să ne dăm seama ce se poate întâmpla într-o țară în care scade rata vaccinării masiv. Cu un an înainte, în Samoa, rata de vaccinare împotriva rujeolei fusese 31%. Ce a făcut guvernul samoan? A decretat stare de urgență în 17 noiembrie și până în 22 decembrie 2019 a fost vaccinată 94% din populația eligibilă a insulei și în 6 ianuarie a fost ultimul deces, iar din 22 ianuarie nu au mai fost deloc îmbolnăviri noi, deci s-a stins focarul", a exemplificat Mihai Craiu.

