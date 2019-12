S-a întors ca să salveze români EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Cu o precizie submilimetrică şi cu muzica sau ştirile pe fundal, Horaţiu Ioani operează o pacientă care face des crize de epilepsie. Foloseşte un sistem performant - neuronavigaţie.

Intervenţia ar trebui să vindece pacienta.

Horațiu Ioani: "Înregistrăm creierul într-un sistem de navigaţie, astfel încât să ştim cu o precizie submilimetrică unde ne aflăm în orice moment. Pentru a vedea mai bine detaliile, folosim un microscop operator care şi microscopul îl legăm la acest sistem de navigaţie, ca GPS-ul de la maşină, numai că submilimetric".

Aşa se operează pe creier toţi pacienţii la Spitalul Colentina din Capitală. La fel ca în Marea Britanie, de unde s-a întors acum 3 ani Horaţiu Ioani.

A făcut Medicina la Cluj. În anul II de rezidenţiat s-a întrebat dacă în străinătate se operează aşa cum citea în cărţile de specialitate.

A plecat în Marea Britanie pentru 3 săptămâni. Englezii l-au întrebat dacă n-ar mai vrea să stea încă 2 luni şi jumătate. A rămas 7 ani, şi-a terminat rezidenţiatul, iar în 2015 a fost acceptat în Colegiul Regal Britanic.

Ajunsese să câştige 4.500 de lire pe lună, dar a decis să se întoarcă în România.

Horațiu Ioani: "Am considerat că, dacă rămân în Anglia, voi ajunge într-un spital şi lucrurile vor deveni aşa foarte confortabile şi nu eram la vârsta la care să zic ‘Dumnezeule, acum trebuie să mă pun undeva să mă aşez şi asta să fie’. Am zis că ceea ce am învăţat în Anglia, în Anglia deja se face, adică nu reinventam roata acolo, şi am zis că hai să încerc să implementez ceea ce am învăţat în Anglia în România".

Era o cale pe care o urmau şi alţi medici ajunşi în acelaşi punct. Mulți se întorceau în ţările lor ca să pună umărul la schimbarea sistemului sanitar.

Horaţiu Ioani a ajuns la Spitalul Colentina, unde a încercat să aducă străinătatea.

"În sistemul medical britanic, ai un pacient care parcurge anumite etape de diagnostic şi tratament într-o ordine bine stabilită. Medicii se asigură că planul lor de tratament se integrează în planul unei echipe pentru tratamentul unui pacient", spune medicul.

În Marea Britanie, pacientul primeşte de la început un plan de tratament de la o echipă medicală și știe care sunt pașii de urmat. Asta a făcut Horațiu Ioani pentru pacienții români cu probleme neurologice - a creat o platformă care să-i ghideze. Cu avantaje evidente!

Când s-a întors din Marea Britanie, Horaţiu Ioani a stabilit cu soţia că va rămâne în România 3 ani. Acum nu mai vrea să plece.

Horațiu Ioani: "În sistemul medical din România, lucrurile din nou merg în direcţia bună. Evident, nu suntem ca în Anglia sau Germania sau Franţa, dar sunt foarte mulţi medici care vor să schimbe lucrurile şi asta se vede".

Medicul primeşte şi acum oferte de lucru din Canada, Australia, Anglia, Germania şi Franţa, dar e hotărât să pună în continuare umărul la schimbarea sistemului sanitar românesc.

