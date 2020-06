Nelu Tătaru: Problema legată de Euthyrox, provocată de un blocaj la nivelul importului. Am mărit producția cu 20%

Ministrul Sănătăți, Nelu Tătaru

„La nivelul Agenţiei Naţionale a Medicamentului am făcut schimbări, la nivelul Politicii Medicamentului din Ministerul Sănătăţii am făcut schimbări, avem anchete la aceste două direcţii. Din punctul meu de vedere, este un blocaj care se produce la nivelul importului, distribuitorului, până ajunge la farmacie. (...) Am mărit producția cu 20% în acest moment. Noi sperăm să ajungă de la nivelul distribuitorului în farmacii, ca să-l găsească pacientul. Suntem într-o anchetă pe care o facem atât la nivelul Direcţiei de Politica Medicamentului, cât şi la Agenţia Naţională a Medicamentului", a explicat Nelu Tătaru, aflat, vineri, într-o vizită la Spitalul din Alba Iulia.

Ministrul Sănătății spune, la jumătatea lunii mai, că a cerut creșterea producției de Euthurox cu 20 la sută, după ce foarte mulți pacienți s-au plâns că acest medicament esențial pentru românii care au afecțiuni tiroidiene lipsește din farmacii.

Nelu Tătaru spunea atunci că „la nivel declarativ”, firma care produce Euthyrox a adus același stoc în fiecare lună.

Euthyrox este folosit de către pacienţii cu afecţiuni tiroidine și se găsește foarte greu în farmacii de două luni.

