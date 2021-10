Negocierile politice pentru guvernul Ciucă, în impas. Premierul desemnat nu a ajuns la o înțelegere cu PSD, iar USR nu susține un guvern minoritar

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, a declarat, luni, după întâlnirea cu liderul USR Dacian Cioloş, că acest partid a dat un răspuns "tranşant" că nu susţine un guvern minoritar, ci refacerea coaliţiei. Ciucă a arătat că va discuta în PNL această situaţie şi va fi luată o decizie.

Liderul USR, Dacian Cioloș, a explicat, la finalul discuțiilor cu premierul desemnat, de ce USR nu susține un guvern minoritar: "Domnul Ciucă mi-a prezentat mandatul pe care îl are - acela de a căuta susținere în Parlament pentru un guvern minoritar și un program de guvernare de criză. Sentimentul meu a fost că a fost o întâlnire mai mult de formă, pentru că domnul premier știa deja care e poziția USR. Poziția noastră e neschimbată și i-am comunicat asta domnului premier desemnat. Din punctul nostru de vedere, dacă asta ar fi fost soluția pentru România - un guvern minoritar cu un program de criză - acest lucru putea fi deja decis în urmă cu o săptămână, pentru că noi am făcut această propunere în Parlament, unde un guvern minoritar și un program de criză... Și din ceea ce mi-a spus domnul Ciucă nu sunt diferențe mari între ceea ce noi am propus săptămâna trecută în programul de guvernare și ceea ce intenționează să propună acum guvernul dânsului. deci, dacă asta ar fi fost soluția, pentru România, se putea lua deja o decizie de acum o săptămână și nu trebuia să mai așteptăm o săptămână ca să auzim același lucru. [...] PNL vine cu aceeași propunere pe care a respins-o săptămâna trecută: guvern minoritar și un program de criză. "I-am explicat domnului premier desemnat că, în aceste condiții, USR nu poate să susțină un guvern de criză. Noi credem că soluția pentru această perioadă pentru România este un guvern cu o majoritate în Parlament și PNL are posibilitatea să negocieze o astfel de majoritate, fie cu PSD, pentru că a mai făcut lucrul acesta, fie cu USR , lucru pe care noi îl tot propunem de câteva săptămâni."

Preşedintele PNL, Florin Cîțu, a făcut apel la USR şi PSD să susţină guvernul minoritar, afirmând că, în condiţiile actuale, când există un premier desemnat, altul decât el, "nu există niciun argument" ca acesta să nu fie votat: "Acum, dacă ceea ce au spus în ultimul timp şi cei de la USR şi cei de la PSD nu sunt doar vorbe, ar trebui să susţină acest guvern minoritar şi să rezolvăm această criză politică. Este vorba de maturitate politică, de situaţia prin care trece România şi nu există niciun argument astăzi, când avem un Guvern condus de un premier desemnat, care nu mai este preşedintele PNL, care a dus în jurul său UDMR, minorităţile, să nu fie votat de parlamentarii de la USR şi PSD", a susţinut Florin Cîţu.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că partidul pe care îl conduce "nu a avut negocieri pentru a intra la guvernare sau a nu intra la guvernare", iar singura discuţie cu prim-ministrul desemnat a fost telefonică, în cadrul căreia i-a transmis cele 10 priorităţi ale partidului.

"În acest moment PSD nu a avut negocieri de a intra la guvernare sau de a nu intra la guvernare. Singura discuţie a fost telefonică cu prim ministrul desemnat, căruia i-am trimis cele 10 priorităţi ale PSD, eventual să le prindă în programul de guvernare şi rămânând ca domnia sa să ne transmită programul de guvernare pentru o perioadă cât mai scurtă. Nu avem în acest moment o discuţie ca PSD să intre la guvernare. Nu am avut o astfel de discuţie, nu pot să mă exprim pe ceva care nici nu am discutat", a spus Ciolacu, la sediul central al PSD.

Întrebat ce părere are despre declaraţiile premierului interimar Florin Cîţu, potrivit cărora nu vrea să se asocieze cu PSD şi nu ar vrea un guvern asumat format din PSD şi PNL, Ciolacu a răspuns: "Una dintre emisiunile mele preferate era aia cu copiii spun lucruri trăsnite. Se pare că şi când eşti om mare şi când ai de-a face cu o Românie la răscruce, alţii spun lucruri trăsnite. Ce vă pot spune cu exactitate este faptul că PSD nu poate negocia cu PNL, deoarece PNL are o decizie în acest sens.(...) PSD este obligat să stea de vorbă cu un prim ministru desemnat".

