Negocierile între Israel și Hamas conduse de Qatar continuă

Drapelul Qatarului / FOTO: Captură foto

Discuţiile nu s-au întrerupt, dar au loc într-un "ritm mult mai lent" decât înainte de escaladarea de vineri seara, a declarat sursa pentru Reuters, vorbind sub rezerva anonimatului din cauza sensibilităţii negocierilor.



Palestinienii asediaţi din Fâşia Gaza au putut comunica cu greu cu lumea exterioară sâmbătă, când avioanele israeliene au aruncat mai multe bombe asupra enclavei palestiniene conduse de Hamas, iar şefii militari au declarat că se pregăteşte o ofensivă terestră, cu care ameninţă de mult timp.



Qatar conduce o diplomaţia de culise de mai bine de trei săptămâni, vorbind cu oficiali Hamas şi israelieni pentru a promova pacea şi a asigura eliberarea ostaticilor. Medierea sa de săptămâna trecută a dus la eliberarea a doi ostatici americani, o mamă şi o fiică, şi două femei israeliene în vârstă.



Qatar, ţară o mică, dar bogată, cu putere energetică şi investiţională, care are obiective ambiţioase de politică externă, are o linie directă de comunicare cu Hamas, care are un birou politic la Doha.



Emisari qatarezi au contribuit în trecut la medierea unor armistiţii între gruparea islamistă şi Israel. Preluare: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI