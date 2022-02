Negocierile dintre Rusia și Ucraina vor începe la prima oră. Ministerul de Externe din Belarus publică fotografia cu locul negocierilor

ACTUALIZARE: Ministerul de Externe din Belarus a publicat o fotografie cu locul negocierilor de astăzi între Rusia și Ucraina.

„În Belarus, totul este pregătit pentru a găzdui negocierile Rusia-Ucraina. Așteptăm sosirea delegațiilor”, anunţă ministerul într-un tweet publicat în jurul orei 9.00, ora locală.

