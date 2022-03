ACTUALIZARE 12.20: Cele mai importante declaraţii ale lui Lavrov:

ACTUALIZARE 12.11: Întâlnirea dintre cei doi miniştri de externe s-a încheiat. Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a negat la conferința de presă de după discuții . El a susținu că maternitatea fusese transformată într-o bază militară, de unde se trăgea împotriva soldaților ruși.

ACTUALIZARE 12.10: Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenţa unui progres, la discuţiile avute cu omologul său rus Serghei Lavrov în Antalia (Turcia), în privinţa unei încetări a focului în Ucraina, relatează France Presse şi Reuters.



"Am evocat o încetare a focului, dar nu s-a realizat niciun progres în acest sens", a declarat Kuleba în faţa presei.

Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat la o conferință de presă după ultima rundă de discuții între Ucraina și Rusia. Kuleba spune că cele două părți au convenit să continue eforturile de a căuta o soluție la problemele umanitare şi că ar fi gata să se reîntâlnească „în acest format dacă există perspective pentru o discuție substanțială și căutarea de soluții”.

El a adăugat că atunci când doi miniștri de externe se întâlnesc, au mandatul de a negocia probleme de pace și securitate.

"Sunt gata să continui acest angajament cu scopul de a pune capăt războiului din Ucraina, de a opri suferința civililor ucraineni și de a elibera teritoriile noastre de forța de ocupație rusă”, a spus Kuleba.

ACTUALIZARE 10.45: Cei doi miniştri de externe s-au aşezat la aceeaşi masă pentru cea dea patra rundă de negocieri.

First photograph of the meeting. pic.twitter.com/oJQlD7y2aq