Negocieri politice pentru susținerea cabinetului Nicolae Ciucă. Kelemen Hunor: UDMR va continua împreună cu PNL la guvernare.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, după întâlnirea cu preşedintele PNL, Florin Cîţu, şi premierul desemnat Nicolae Ciucă, că UDMR va continua împreună cu PNL la guvernare, menţionând că urmează să se discute despre programul de guvernare şi apoi de împărţirea portofoliilor.

Astăzi nu am discutat despre structură şi despre portofolii. Am discutat, în primul rând, dacă putem continua împreună guvernarea şi răspunsul a fost da. După care am discutat de programul de guvernare şi atât noi, cât şi colegii de la PNL am dat în lucru la colegii noştri să lucreze pe programul actual de guvernare, să completăm acolo unde este de completat. Mâine, în jur de 10,00, 11,00, 12,00, echipele se vor întâlni şi vom finaliza programul de guvernare în weekend. Despre structură, vom discuta după ce programul este gata, că dacă ne-am înţeles pe programul de guvernare, pe structura guvernului, pe portofolii ne vom înţelege sută la sută. Astăzi, degeaba ne întrebaţi de portofolii că nu putem spune altceva decât că mai vorbim. De principiu, vorbim după programul de guvernare, a afirmat Kelemen Hunor.

Primele întâlniri ale premierului desemnat, Nicolae Ciucă, vor fi cu partenerii de la UDMR, care vor face parte din guvernul pe care îl va prezenta Parlamentului.

În acesată dimineață liderul UDMR, Kelemen Hunor, a mers la Guvern unde a avut o primă discuție cu prim-ministrul desemnat. Reprezentanții UDMR își vor păstra probabil portofoliile pe care le-au avut și în Guvernul anterior și ar mai putea primi unul sau două ministere, potrivit surselor.

În această după-amiază, Nicolae Ciucă va avea discuții și cu Marcel Ciolacu, președintele PSD, pentru a putea vedea care ar fi condițiile în care social-democrații ar putea sprijini în Parlament guverenul său, întâi pentru votul de învestitură, ulterior, punctual, pe diverse proiecte de lege.

Invitat la emisiunea ”Tema zilei” de la TVR, prim-președintele PNL, Cheorghe Flutur, care a fost parte la discuțiile din ultima vreme spunea că, în cel mai optimist scenariu, luni, Nicolae Ciucă va depune în Parlament lista cu miniștrii și programul de guvernare. Joia viitoare am putea avea un Guvern investit de către Parlament.

