Negocieri PNL-PSD pentru formarea Cabinetului Ciucă. Surse politice: Pe măsurile economice și sociale cerute de social-democrați, nu s-a ajuns la o înțelegere

Potrivit surselor politice, liderii PNL și PSD au discutat despre măsurile pe care social-democrații le doreau incluse în programul de guvernare, a transmis Alina Sorocean pentru Ora de știri.

Pe măsurile economice și sociale cerute de PSD, nu s-a ajuns la o înțelegere. Potrivit surselor Știrilor TVR, deocamdată, nu se știe dacă social-democrații vor asigura o majoritate în Parlament alături de PNL și de UDMR.

Cei de la PNL vor discuta luni cu Dacian Cioloș.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a apreciat astăzi că este "un pas important înainte" faptul că PSD vorbeşte de un armistiţiu pentru susţinerea noului guvern până la 1 februarie. "Dacă e vorba de armistiţiu, acum nu ştiu dacă până la 1 februarie sau până în martie, aprilie, mai, iunie, toamna viitoare, dar e nevoie de un moment în care toate partidele politice să spună 'ok, patru luni de zile nu se întâmplă nimic pentru că, uitaţi-vă, trebuie să trecem România prin această perioadă şi e nevoie de un guvern cu puteri depline'. Faptul că se vorbeşte de un armistiţiu e un pas înainte important. Dacă se ajunge... vom vedea, după aceea, dacă şi celălalt partid, USR, va fi de acord să trecem acest guvern cu majoritate largă. Mâine putem să-l trecem dacă toţi sunt de acord şi să încheiem această perioadă, să nu mai vorbim de politică", a afirmat Cîţu în conferință de presă, la sediul central al PNL.



El a menţionat că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a spus la votul pentru Guvernul Cioloş să lăsăm politica deoparte.



"Haideţi să nu fie doar cuvinte, să fie şi fapte, să-i vedem pe toţi - şi pe USR, şi pe PSD -, vin şi votează acest guvern care e, de fapt, o continuitate, doar se schimbă premierul. Am înţeles mesajul şi mergem mai departe", a adăugat Cîţu.



Referindu-se la eventualitatea ca, după această perioadă, PNL şi PSD să facă un guvern împreună, Cîţu a spus: "Tot congresul din 2021 a fost despre lupta mea cu PSD. Faptul că PSD m-a dat jos pe mine şi împreună cu USR este clar că aici nu este (...), ca lucrurile să meargă împreună, dar în ceea ce priveşte viitorul, PNL are un mesaj foarte clar: noi suntem aici pentru a implementa liberalismul în România, lucruri care nu sunt compatibile cu ceea ce a spus PSD până acum".



Cîţu a exclus posibilitatea ca el, în calitate de preşedinte al PNL, să intre în conflict cu actualul premier desemnat Nicolae Ciucă: "Nu se pune problema aici. Este propunerea mea. Eu l-am propus pe Nicolae Ciucă, sunt sigur că nu va fi nicio problemă".

