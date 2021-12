Negocieri în coaliție în privința certificatului verde. Florin Cîțu: Proiectul trebuie să fie în acord cu prevederile constituţionale

Florin Cîțu

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a declarat, joi, că proiectul privind certificatul verde COVID trebuie să fie în acord cu prevederile constituţionale, să stimuleze campania de vaccinare şi să menţină economia deschisă.

"Noi ieri am spus: avem o variantă, am trimis-o către specialiştii jurişti, să vadă dacă este constituţională şi să meargă mai departe. (...) Nu avem o concluzie. Înţeleg că se tot discută. Eu nu pot să discut pe ceva ce nu avem. Orice măsură luăm, trebuie să aibă o motivaţie şi trebuie să ne gândim la impact. Uitaţi-vă la măsurile pe care le-am luat pentru economie, se văd rezultatele acum. Aşa şi pentru sănătate, trebuie să fie măsuri care să fie legale, constituţionale, dar care să aibă şi un rezultat. Din punctul meu de vedere, important este ca acest certificat verde să fie o motivaţie pentru oameni să se vaccineze, dar să menţină şi economia deschisă", a afirmat el, într-o declaraţie acordată presei, la Palatul Parlamentului.



Cîţu a atras atenția că proiectul trebuie să fie unul constituţional, deoarece există riscul să fie atacat la CCR de Avocatul Poporului.



"Cu ce am fost eu de acord, am făcut acea ordonanţă, este un proiect de lege în Parlamentul României, unde vorbeam de sistemul sanitar şi de stat şi privat. După aceea, a fost extins. Acum nu pot să vorbesc despre ceva ce nu avem. A fost trimisă o variantă (de ministrul Sănătăţii - n.r.), dar nu este variantă finală. Când o să avem o variantă finală, putem să discutăm. (...) Eu sunt de acord cu toate măsurile care stimulează campania de vaccinare. Trebuie să ne gândim că orice măsuri ia un Guvern au efecte directe şi indirecte şi ele trebuie să fie şi constituţionale. Până când nu avem o variantă, eu nu pot să discut. Cu ce am fost de acord şi ce am vrut eu să fac, ştiţi foarte bine", a explicat liderul PNL.



Potrivit acestuia, este aşteptată varianta finală a proiectului de la Guvern, pentru a fi analizată.



"Astăzi există certificatul verde în România. El se foloseşte când mergeţi la mall-uri, la restaurante. Este o ordonanţă pe care am dat-o şi rolul acesteia a fost de a stimula campania de vaccinare, a motiva oamenii să se vaccineze şi de a menţine economia deschisă. Vom vedea dacă există un model de îmbunătăţire a ceea ce avem acum. Aşteptăm varianta de la Guvern şi apoi vom putea să discutăm pe ea", a indicat Florin Cîţu.

ŞTIRILE ZILEI