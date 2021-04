Neculai Onțanu, fost primar al Sectorului 2, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru luare de mită

Neculai Onţanu

Fostul primar al Sectorului 2 al Capitalei Neculai Onţanu a fost condamnat definitiv, marţi, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

Neculai Onțanu a fost trimis în judecată în iunie 2016 de DNA sub acuzația că, în perioada 2006 — 2007, a acceptat promisiunea unor foloase materiale de la un beneficiar al unor drepturi litigioase (Cristi Borcea, denunțător în cauză), pentru ca în schimb să faciliteze procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra mai multor terenuri ce totalizau 83.500 mp, situate pe raza sectorului 2.

Conform DNA, în aceeași perioadă, Neculai Onțanu a pretins și primit, în mod indirect, o suprafață de 1.500 mp cu o valoare de piață estimată la 1.441.495 euro (pe strada Barbu Văcărescu din sectorul 2 — o zonă rezidențială) și care a fost transferată de Cristian Borcea, în mod gratuit, prin intermediul unor contracte de vânzare-cumpărare fictive, către două persoane interpuse, indicate de fostul primar. Cele două persoane sunt Loredana Radu și Aurel Radu.

Terenul primit de avocata Loredana Radu ca mită pentru Neculai Onțanu ar fi fost revândut apoi fostului vicepremier Gabriel Oprea. După vânzarea terenului către Gabriel Oprea, Loredana Radu a obținut de la Primăria sectorului 2 o autorizație de construcție pentru un imobil cu 10 etaje, care ulterior a și fost ridicat.

"În baza solicitării formulate de Onțanu, la 13 noiembrie 2007, s-au încheiat, la același notariat public, două contracte de vânzare cumpărare prin care a fost transferat dreptul de proprietate asupra unei suprafețe de 500 mp cu o valoare de piață de 650.995 euro din terenul situat pe str. Barbu Văcărescu către Aurel Radu și asupra unei suprafețe de 1.000 mp din același lot, cu o valoare de piață de 790.500 euro către Loredana Radu. Prețul prevăzut în contractul încheiat cu Aurel Radu a fost de 500 euro/mp, respectiv valoarea minimă conform Ghidului cu prețuri orientative ale imobilelor realizat de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (preț total 250.000 euro). În contractul încheiat cu Loredana Radu a fost prevăzut un preț de 10 ori mai mic, respectiv 50 euro/mp (preț total 50.000 euro)", susțin procurorii.

DNA arată, referitor la modalitatea de plată, că în ambele situații s-a menționat că s-ar fi plătit un avans de 5.000 euro la o dată neprecizată, iar diferența s-ar fi achitat în numerar în ziua încheierii contractului.

"În realitate nu s-a achitat nicio sumă de bani, cele două contracte au avut un caracter fictiv, terenurile fiind transferate în contul mitei promise primarului Onțanu, la indicația acestuia. Pentru a ascunde originea infracțională a bunului și identitatea beneficiarului final al folosului obținut în modalitatea descrisă mai sus, la 17 decembrie 2008, inculpata Radu a cesionat dreptul de proprietate asupra terenului de 1.000 mp către o rudă, care era și apropiat al primarului, în baza unei tranzacții în care a fost menționat un preț de aproximativ 5 ori mai mic decât valoarea de piață a imobilului", au reținut anchetatorii.

De asemenea, conform DNA, Aurel Radu a cesionat, la 6 februarie 2008, dreptul de proprietate asupra terenului de 500 mp către un cumpărător de bună-credință cu suma de 1.400.000 euro și a retras sumele astfel obținute în numerar, iar apoi le-a transferat în patrimoniul unei persoane a cărei identitate nu a putut fi stabilită până în acest moment.

"În perioada 2007 — 2008, Toma Șutru, în calitate de secretar al primăriei, tot pentru a facilita procedură de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului revendicat de denunțător, a pretins și a primit de la acesta două milioane euro. Cei doi au convenit să mascheze mita sub forma unui contract de vânzare-cumpărare pentru un teren aparținând unei rude a inculpatului, situat într-o zonă periferică, cu regim de teren arabil și traversat de linii de înaltă tensiune, astfel încât nu era susceptibil pentru utilizări economice", mai spun procurorii.

Iată textul sentinței pronunțată astăzi, 13 aprilie, de instanță:

Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva sentinţei penale nr. 139/F din 27 iulie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr.4278/2/2016. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată, şi rejudecând: Constată că legea penală mai favorabilă în ansamblul ei cu privire la toţi inculpaţii este Vechiul Cod penal, Legea nr.78/2000 şi Legea nr.656/2002 aşa cum erau în vigoare la data săvârşirii faptelor. Cu privire la inculpatul Onţanu Neculai : Recalifică fapta pentru care a fost trimis în judecată din infracţiunea de luare de mită prev. de art.289 alin.1 din Codul penal rap. la art.6 şi art.7 lit a şi c din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 din Codul penal în infracţiunea de luare de mită prev. de art.254 alin.1 şi 2 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art.6 şi art.7 alin.1 din Legea nr.78/2000 şi art.5 din Codul penal, aşa cum era în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art. art.254 alin.1 şi 2 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art.6 şi art.7 alin.1 din Legea nr.78/2000 şi art.5 din Codul penal condamnă pe inculpatul Onţanu Neculai la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi îi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a, b, c din Vechiul Cod penal pe o durată de 5 ani. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 lit. a,b,c din Vechiul Cod penal pe durata prev. de art.71 alin.2 din Vechiul Cod penal. În baza art.86 ind.1 din Vechiul Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatului Onţanu Neculai pe durata unui termen de încercare de 8 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal 1969. În baza art.86 ind.3 alin.1 din Vechiul Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acest serviciu, b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 din Vechiul Cod penal, a căror nerespectare determină revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art.71 alin.5 din Vechiul Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul Onţanu Neculai a fost reţinut 24 ore de la data de 23.03.2016 şi arestat preventiv în perioada 25.03.2016-15.07.2016. Cu privire la inculpatul Şutru Toma: Recalifică faptele pentru care a fost trimis în judecată din infracţiunile de luare de mită, prev. de art.289 alin.1 din Codul penal rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 şi spălare de bani prev. de art.29 lit. a din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.38 alin.1 din Codul penal în infracţiunea de luare de mită prev. de art.254 alin.1 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 şi spălare de bani prev. de art.29 lit. a din Legea nr.656/2002 toate cu aplicarea art.5 din Codul penal şi art.33, art.34 din Vechiul Cod penal, aşa cum erau în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art.254 alin.1 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul Şutru Toma la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de luare de mită şi îi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a, b, c din Vechiul Cod penal pe o durată de 5 ani. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 lit. a, b, c din Vechiul Cod penal pe durata prev. de art.71 alin.2 din Vechiul Cod penal. În baza art. de art.29 lit. a din Legea nr.656/2002 condamnă pe inculpatul Şutru Toma la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani şi îi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a, b, c din Vechiul Cod penal pe o durată de 5 ani. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 lit. a, b, c din Vechiul Cod penal pe durata prev. de art.71 alin.2 din Vechiul Cod penal. În baza art.33 alin.1 lit. a, art.34 alin.1 lit. b şi art.35 alin.3 din Vechiul Cod penal contopeşte pedepsele stabilite inculpatului Şutru Toma în pedeapsa principală cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal. În baza art.86 ind.1 din Vechiul Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatului Şutru Toma pe durata unui termen de încercare de 8 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Codul penal 1969. În baza art.86 ind.3 alin.1 din Vechiul Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acest serviciu, b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 din Vechiul Cod penal, a căror nerespectare determină revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art.71 alin.5 din Vechiul Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpatul Şutru Toma a fost reţinut 24 ore de la data de 23.03.2016 şi arestat preventiv în perioada 25.03.2016-15.07.2016. Cu privire la inculpatul Radu Loredana: Recalifică faptele pentru care a fost trimisă în judecată din infracţiunea de complicitate la luare de mită prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.289 alin.1 din Codul penal rap. la art.6 şi art.7 lit. a şi c din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 din Codul penal şi spălare de bani prev. de art.29 lit. a din Legea nr.656/2002 toate cu aplicarea art.5 din Codul penal în infracţiunea de complicitate la luare de mită prev. de art. 26 alin.1 rap la art.254 alin.1 şi 2 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art.6 şi art.7 alin.1 din Legea nr.78/2000 şi art.5 din Codul penal şi spălare de bani prev. de art.29 lit. a din Legea nr.656/2002 toate cu aplicarea art.5 din Codul penal şi art.33, art.34 din Vechiul Cod penal, aşa cum erau în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art.26 alin.1 rap art.254 alin.1 şi 2 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpata Radu Loredana la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de complicitate la luare de mită şi îi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal pe o durată de 5 ani. Interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal pe durata prev. de art.71 alin.2 din Vechiul Cod penal. În baza art. 29 lit.a din Legea nr.656/2002 condamnă pe inculpata Radu Loredana la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani şi îi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal pe o durată de 5 ani. Interzice inculpatei ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal pe durata prev. de art.71 alin.2 din Vechiul Cod penal. În baza art.33 alin.1 lit. a, art.34 alin.1 lit. b şi art.35 alin.3 din Vechiul Cod penal contopeşte pedepsele stabilite inculpatei Radu Loredana în pedeapsa principală cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal. În baza art.86 ind.1 din Vechiul Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatei Radu Loredana pe durata unui termen de încercare de 8 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Vechiul Cod penal. În baza art.86 ind.3 alin.1 din Vechiul Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpata se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acest serviciu, b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 din Vechiul Cod penal, a căror nerespectare determină revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art.71 alin.5 din Vechiul Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Constată că inculpata Radu Loredana-Claudia a fost reţinută 24 ore de la data de 23.03.2016 şi arestată preventiv, respectiv în arest la domiciliu, în perioada 25.03.2016-15.07.2016. Cu privire la inculpatul Radu Aurel: Recalifică faptele pentru care a fost trimis în judecată din infracţiunea de complicitate la luare de mită prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.289 alin.1 din Codul penal rap. la art.6 şi art.7 lit. a şi c din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 din Codul penal şi spălare de bani prev. de art.29 lit. a din Legea nr.656/2002 toate cu aplicarea art.5 din Codul penal în infracţiunea de complicitate la luare de mită prev. de art. 26 alin.1 rap la art.254 alin.1 şi 2 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art.6 şi art.7 alin.1 din Legea nr.78/2000 şi art.5 din Codul penal şi spălare de bani prev. de art.29 lit. a din Legea nr.656/2002 toate cu aplicarea art.5 din Codul penal şi art.33, art. 34 din Vechiul Cod penal, aşa cum erau în vigoare la data săvârşirii faptelor. În baza art.26 alin.1 rap art.254 alin.1 şi 2 din Vechiul Cod penal cu aplicarea art.6 din Legea nr.78/2000 condamnă pe inculpatul Radu Aurel la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de complicitate la luare de mită şi îi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal pe o durată de 5 ani. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal pe durata prev. de art.71 alin.2 din Vechiul Cod penal. În baza art. de art.29 lit. a din Legea nr.656/2002 condamnă pe inculpatul Radu Aurel la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani şi îi aplică pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal pe o durată de 5 ani. Interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal pe durata prev. de art.71 alin.2 din Vechiul Cod penal. În baza art.33 alin.1 lit. a, art.34 alin.1 lit. b şi art.35 alin.3 din Vechiul Cod penal contopeşte pedepsele stabilite inculpatului Radu Aurel în pedeapsa principală cea mai grea, de 3 ani închisoare şi 5 ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit. a şi b din Vechiul Cod penal. În baza art.86 ind.1 din Vechiul Cod penal, dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale aplicate inculpatului Radu Aurel pe durata unui termen de încercare de 8 ani, stabilit în condiţiile art.86 ind.2 din Vechiul Cod penal. În baza art.86 ind.3 alin.1 din Vechiul Cod penal, pe durata termenului de încercare, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acest serviciu, b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele ei de existenţă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.86 ind.4 din Vechiul Cod penal, a căror nerespectare determină revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale. În baza art.71 alin.5 din Vechiul Cod penal, pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art.33 alin.1 şi 2 din Legea nr.656/2002 rap. la art.118 alin.1 lit. e din Vechiul Cod penal menţine confiscarea specială a sumei de 1.400.000 euro de la inculpatul Radu Aurel, aşa cum a dispus prima instanţă. În temeiul art.33 alin.1 şi 2 din Legea nr.656/2002 rap. la art.118 alin.1 lit. e din Vechiul Cod penal menţine confiscarea specială a sumei de 400.000 euro de la inculpata Radu Loredana-Claudia, aşa cum a dispus prima instanţă. În temeiul art.33 alin1 şi 2 din Legea nr.656/2002 rap. la art.118 alin.1 lit. e din Vechiul Cod penal dispune confiscarea specială a sumei de 1.877.750 euro de la inculpatul Şutru Toma. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din 09.06.2016, astfel cum a fost modificată prin încheierea din 24.04.2017 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I Penală, pronunţată în dosarul 4278/2/2016, asupra bunurilor deţinute de inculpatul Radu Aurel până la concurenţa sumei de 1.400.000 euro, aşa cum a dispus prima instanţă. Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din 5.04.2016 asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp (lotul 3) situat în (...date...), identificat cu număr cadastral (...date...), dobândit în final de Tudor Ana-Maria. Menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa din 4.04.2016 asupra bunurilor dobândite de Jallouli Şutru Andreea-Paula: (..date...); (..date..); (..date..); (..date..); cota indiviză de 50% dintr-un depozit/garaj situat în (..date..). Menţine măsura sechestrului asigurător instituit prin ordonanţa din 5.04.2016 asupra bunurilor dobândite de Şutru Mihai-Cristian, respectiv produsele financiare deţinute la Raiffeisen Bank detaliate în cuprinsul ordonanţei, precum şi poprirea sumelor datorate de unitatea bancară corespunzător acestor produse financiare. Menţine restul dispozițiilor sentinței penale apelate care nu contravin prezentei decizii. Respinge apelurile declarate de inculpaţii Radu Loredana Claudia, Onţanu Neculai şi Radu Aurel şi de persoana interesată Todiraş Ion împotriva sentinţei penale nr. 139/F din 27 iulie 2017, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr.4278/2/2016. Obligă apelanţii inculpaţi Radu Loredana Claudia, Onţanu Neculai, Şutru Toma şi Radu Aurel la plata sumei de câte 17.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare aferente întregului proces penal. Obligă apelantul persoana interesată Todiraş Ion la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Obligă inculpatul intimat Şutru Toma la plata sumei de 17.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare aferente întregului proces penal. Onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Radu Loredana Claudia, Onţanu Neculai, Sutru Toma şi Radu Aurel, în cuantum de cate 300 lei, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 aprilie 2021.

ŞTIRILE ZILEI