NBC News: Schimbul a avut loc. SUA l-au cedat pe „Negustorul Morții” pentru baschetbalista Brittney Griner. Unul dintre cele mai mediatizate schimburi de prizonieri de la Războiul Rece încoace

Președintele Joe Biden a semnat schimbul, care a avut loc în Emiratele Arabe Unite, chiar dacă acest lucru a însemnat lăsarea în urmă a lui Paul Whelan, un director american de securitate corporatistă care rămâne încarcerat în Rusia.

Eliberarea baschetbalistei a fost confirmată și de președintele american Joe Biden într-un tweet.

„Cu câteva momente în urmă am vorbit cu Brittney Griner. Este în siguranță. Este în avion. Este în drum spre casă”, a scris Biden pe Twitter.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT