Navele cu animalele vii exportate din România sunt în drum spre Golful Persic, după deblocarea canalului Suez

Navele sunt în drum spre Golful Persic

Aproximativ 130 de mii de oi vii sunt la bord, iar la nivelul ANSVSA a fost constituită o celulă de criză.

Șase dintre nave au traversat deja canalul, iar marți seară este preconizată sosirea în Iordania şi miercuri în Arabia Saudită.

Celelalte cinci nave vor finaliza traversarea în cursul zilei de marţi.

Nava Ever Given, sub pavilion panamez, cu o lungime de 400 de metri, a eşuat marţea trecută pe diagonala canalului, din cauza vântului puternic însoţit de o furtună de nisip care a redus vizibilitatea. A blocat ambele sensuri de navigaţie. Peste 350 de vase au așteaptat în Marea Mediterană și în Marea Egee să traverseze canalul.

Canalul Suez, care separă Africa de Orientul Mijlociu și Asia, este una dintre cele mai aglomerate rute comerciale maritime.

Prin canalul Suez tranzitează circa 30% din traficul maritim mondial de transport containere şi circa 12% din comerţul global de bunuri.

