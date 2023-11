Nava Starship a SpaceX a eşuat și în al doilea test de zbor. Cele două trepte au explodat după decolare. Șeful NASA spune că s-au făcut progrese

SpaceX a numit tentativa "un al doilea test de zbor integrat palpitant", felicitând echipa pe contul său de X, fostă Twitter.

Şeful NASA, Bill Nelson, a felicitat "echipele care au făcut progrese în testul de zbor de astăzi".

"Zborul spaţial este o aventură curajoasă care cere un spirit pozitiv şi o inovaţie temerară. Testul de azi este o oportunitate de a învăţa şi apoi de a zbura din nou. Împreună, NASA şi SpaceX vor readuce umanitatea pe Lună, Marte şi dincolo de ele", a postat el pe X.

Congrats to the teams who made progress on today’s flight test.



Spaceflight is a bold adventure demanding a can-do spirit and daring innovation. Today’s test is an opportunity to learn—then fly again.



Together @NASA and @SpaceX will return humanity to the Moon, Mars & beyond. https://t.co/QGjwr45KM1