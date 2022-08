ACTUALIZARE Nava Razoni, încărcată cu cereale ucrainene, a intrat în apele teritoriale ale Turciei.

Nava Razoni, sub pavilion Sierra Leone, urmează să fie inspectată miercuri, lângă Istanbul, de o echipă care include oficiali ruși și ucraineni, înainte de a-și livra încărcătura de 26.000 de tone de porumb către Tripoli, Liban.

The vessel Razoni has entered #Turkish territorial waters, Marine Traffic shows.



This vessel, loaded with #Ukrainian grain, left the port of #Odesa on Monday. pic.twitter.com/8npUJDtmHG