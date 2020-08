Lacurile și râurile din țară, înecate în deșeuri EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Invitat în studioul emisiunii, "Ca'n Viață", Andrei Cosuleanu, poveste despre cea mai nouă acțiune a Asociației "Act for Tomorrow" și anume aceea de ecologizare a zonei Defileului Oltului.

Atât malurile, cât și apele râului Olt, din zona Defileului Oltului, în apropierea locației Mănăstirii Turnu, foarte vizitată de turiști, sunt foarte poluate, având acumulări semnificative de deșeuri, în special PET-uri. Prin acest demers organizatorii evenimentului și-au propus să redea frumusețea zonei Defileul Oltului, astfel ca peștii care înoată în apele Oltului (Somn, Crap, Știucă, Șalău etc.) să nu fie afectați de poluarea cu deșeuri a râului.

"Am găsit râul Olt plin de deșeuri pe care le curățăm cu entuziasm pentru a reda frumusețea zonei Defileul Oltului și pentru a ne asigura că peștii care înoată în apele Oltului nu mai sunt afectați de poluarea cu deșeuri a râului. Am găsit sticle, încălțăminte, cadavre de animale în saci și mult plastic. Un român inghite 5 grame de plastic în fiecare zi", spune Cosuleanu.

"Natura are nevoie de noi și sper să avem astfel de acțiuni și în continuare. La ultima acțiune am avut 75 de voluntari, deși puteam avea și mai mulți, dar am vrut să respectăm anumite reguli", a mai spus Andrei Cosuleanu

Ecologizarea Defileului Oltului a avut loc sâmbătă, 29 august.

