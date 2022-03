NATO se aşteaptă ca luptele şi criza umanitară să se intensifice în următoarele zile în Ucraina

Jens Stoltenberg

"Vedem cu groază numărul tot mai mare de victime civile şi distrugerile necugetate comise de forţele ruse. Poporul ucrainean rezistă cu curaj şi hotărâre, însă următoarele zile vor aduce cel mai probabil o suferinţă şi mai mare", a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu pentru publicaţia germană Welt am Sonntag.



El i-a cerut din nou preşedintelui Vladimir Putin "să oprească războiul, să retragă toate trupele şi să accepte diplomaţia".



Stoltenberg a respins acuzaţiile guvernului rus că SUA au administrat în mod secret laboratoare în Ucraina pentru dezvoltarea de arme biologice.



"Acum că au fost făcute aceste acuzaţii, trebuie să rămânem vigilenţi, deoarece este posibil ca Rusia însăşi să plănuiască misiuni cu arme chimice sub acest pachet de minciuni", a spus el, precizând că asta ar echivala cu o crimă de război.



Stoltenberg a respins din nou apelurile ca NATO să creeze o zonă de excludere aeriană deasupra Ucrainei, subliniind că asta ar însemna atacarea forţelor ruse.



"Acest lucru ar putea duce la o confruntare directă şi la o escaladare scăpată de sub control. Trebuie să punem capăt acestui război, nu să îl extindem" a subliniat el.



"NATO este o alianţă defensivă. Nu căutăm conflictul cu Rusia", a mai afirmat Stoltenberg.

