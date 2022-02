NATO reiterează sprijinul pentru Ucraina în fața unei agresiuni din partea Rusiei. Un răspuns pentru Zelensky

"Ajutăm Ucraina să îşi consolideze capacitatea de apărare. Oferim instruire, echipamente şi astfel ajutăm la integrarea euro-atlantică", a spus Stoltenberg.

Secretarul general a adăugat că aderarea Ucrainei la NATO este posibilă, dar este, în cele din urmă, decizia celor 30 de aliaţi.



Stoltenberg a spus că, în prezent, este vorba mai puţin despre aderarea Ucrainei la NATO cât "dacă acceptăm că o mare putere precum Rusia încearcă să dicteze unei alte ţări, prin forţă, ce poate şi ce nu poate face".



"Toate semnele indică faptul că Rusia plănuieşte un atac la scară largă asupra Ucrainei", a mai subliniat secretarul general al NATO.



Stoltenberg a confirmat că pe teren se înregistrează o consolidare militară a forţelor ruse. "Nu se retrage nicio trupă, aşa cum spune Rusia, ci se adaugă noi trupe".



El a mai spus că există indicii că Rusia se pregăteşte să creeze un pretext pentru un atac. În pofida ameninţării unei escaladări, Stoltenberg a reiterat angajamentul Alianţei pentru o soluţie politică.

These are dangerous days for European security. #Russia has relentlessly massed troops in & around #Ukraine in the biggest military build-up since the Cold War. #NATO Allies continue their strong diplomatic efforts to find a political solution. #MSC2022 pic.twitter.com/Rwd9jE1Y4I