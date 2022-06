Nataţie: O sportivă americană a fost salvată de la înec de antrenoarea sa, la CM de la Budapesta

Anita Alvarez

Anita Alvarez nu a mai respirat după finala de la înot artistic solo şi a căzut la fundul bazinului, iar antrenoarea sa a sărit în apă pentru a o salva.



"Ne-a fost foarte frică. A trebuit să sărim pentru că salvatorii nu făceau nimic", a explicat Fuentes pentru jurnalul spaniol Marca.



Fuentes, îmbrăcată într-un şort şi tricou, a coborât la fundul bazinului şi a readus-o la suprafaţă pe Alvarez, ducând-o la marginea bazinului pentru a primi îngrijiri.



"Mi-a fost teamă pentru că am văzut că nu mai respiră, dar acum este bine", a spus Fuentes.



Sportiva a fost transportată pe targă la centrul medical al bazinului, lăsând coechipierii şi spectatorii în stare de şoc.



Echipa americană a dat un comunicat în care a precizat că Alvarez este în afara pericolului, în timp ce antrenoarea sa, cvadruplă medaliată olimpică, a explicat pentru un post de radio că sportivei i s-a făcut rău din cauza efortului depus în timpul finalei.



"Ea are doar apă în plămâni, dar odată ce a început să respire, totul a fost bine. Am avut impresia că a durat o oră întreagă. Am ţipat la salvatori să sară în apă, dar n-au înţeles ce am vrut să spun", a precizat Fuentes.



Conform antrenoarei sale, Alvarez a prevăzut să se odihnească joi şi apoi să participe la proba pe echipe de vineri, după examene medicale.



Alvarez (25 ani) şi-a pierdut cunoştinţa de mai multe ori în timpul selecţiilor de anul trecut pentru JO de la Tokyo.

