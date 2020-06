Natalia Oreiro, celebra actriță si cântareață uruguayană, a solicitat cetățenia rusă

Natalia Oreiro

Natalia Oreiro, care a vizitat pentru prima oară în Rusia în 2001, iar de atunci a călătorit în această ţară practic în fiecare an, a declarat agenţiei ruse TASS că ideea i-a venit în timpul unei vizite la Ambasada rusă din Argentina, ţară în care actriţa locuieşte în prezent.



"Am spus că pentru mine ar fi o onoare să solicit paşaportul acestei ţări", a subliniat Oreiro, care are numeroşi fani în Rusia.



Ea a explicat că a trebuit să completeze o mulţime de formulare şi că această chestiune este în prezent analizată.



Actriţa, cunoscută în fostele ţări sovietice pentru rolul său din telenovela "Muneca brava/ Înger sălbatic", a precizat că doreşte să efectueze anul viitor un turneu în Rusia.



"Când se va sfârşi pandemia voi merge să cânt acolo. Vom sărbători 2021 împreună", a spus Oreiro, care este Ambasadoare UNESCO a bunăvoinţei pentru Rio de la Plata.



Oreiro a reamintit că plănuia să meargă în Rusia anul acesta, dar că turneul a fost anulat la începutul anului din motive care nu au depins de ea ci de organizatori. Dar a insistat că banii pe biletele vândute vor fi restituiţi fanilor.



Printre celebrităţile străine care au paşaport rus, după ce l-au solicitat oficial, se află actorul francez Gerard Depardieu şi actorul american Steven Seagal.



Legendara actriţă italiană Ornella Muti a mărturisit anul trecut că studiază la rândul ei această posibilitate, având în vedere că are deja permis de şedere în această ţară şi a început să înveţe limba rusă.

sursa

agerpres.ro

