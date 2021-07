Natația românească, fenomen la Tokyo. Bernadette Socs, eliminată la simplu

David Popovici

David Popovici, românul supranumit "Fenomenul" la Tokyo, a făcut senzație în finala de 200 de metri liber. Pe durata cursei a fost când al treilea, când al șaselea, dar în final a terminat pe locul patru.

DAVID POPOVICI, natație, Team România: “Îmi place să spun că sunt al patrulea cel mai bun din lume. Am îndrăznit să visez la o medalie, dar nu ăsta a fost scopul și primul gând cu care am venit aici a fost să înot cât de tare pot eu, mi-am făcut un best time cu mult și n-aș putea să fiu mai satisfăcut. Faptul că am fost la două sutimi de medalie îmi arată cât de strălucitor e viitorul”.

David are 16 ani și mai poate prinde încă multe ediții ale Jocurilor Olimpice. Timpul reușit de el, 1 minut 44 de secunde și 68 de sutimi este un nou record mondial la juniori și cel mai bun timp al său la 200 de metri liber.

DAVID POPOVICI, natație, Team România: “A fost foarte frumos, înotam, vedeam fotografii, vedeam tribuna, vedeam mâini ridicate, știam că de acasă se uită toată lumea și vă mulțumesc că v-ați trezit”.

Și parcursul său excepțional nu s-a oprit aici. În cea de-a două parte a zilei s-a calificat în semifinala probei de 100 de metri liber.

Și Robert Glință a avut o evoluție frumoasă în finala de 100 de metri spate. La mijlocul cursei era al patrulea, dar a terminat al optulea.

ROBERT GLINȚĂ, natație, Team România: “Am încercat să plec un pic mai tare, am sperat să am resursele necesare. Până la urmă am făcut o cursă mai bună decât în calificări și semifinale. Și asta este îmbucurător. Din punct de vedere tactic și tehnic a fost o cursă bună și cred că mai mult de atât la nivelul actual nu aveam ce să fac”.

La tenis de masă, România a rămas în cursa de la Tokyo doar cu echipa feminină. După Ovidiu Ionescu și Eliza Samara, și Bernadette Szocs a pierdut la simplu în fața jucătoarei Juan Liu, reprezentanta Statelor Unite.

BERNADETTE SZOCS, tenis de masă, Team România: “Eram favorită, dar cum știe toată lumea, când apare o chinezoaică pe care o întâlnești doar la Olimpiadă. Niciodată nu se știe și la un joc de Olimpiadă, la Jocurile Olimpice se poate întâmpla orice”.

Bernie nu pleacă încă din satul olimpic. Va mai concura în proba pe echipe alături de Eliza Samara și Daniela Dodean. Evoluția lor este programată pentru data de 1 august. Însă, fetele din lotul baschet 3x3 se întorc acasă.

