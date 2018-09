NASA: Gaura din stratul de ozon a scăzut cu 20%. 16 septembrie, Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon

Ziua Internațională pentru Protecția stratului de ozon / FOTO: nasa.gov

Pentru prima dată, oamenii de știință au putut demonstra cu ajutorul imaginilor din satelit, modificări ale mărimii găurii din stratul de ozon. Studiul recent s-a axat pe măsurarea schimbărilor cantităţii de clor din atmosfera din regiunea Antarcticii. Rezultatul arată o descreştere de 20% a cantităţii de clor între anii 2005 şi 2016.

În cadrul studiului au fost analizare date cu privire la modificarea ozonului, restrânse între anii 2005 şi 2016 de către intrumentele de la bordul satelitului Aura. Aceste instrumente nu detectează direct clorul, dar pot detecta acidul clorhidric ce se formează atunci când atomii de clor interacţionează cu metanul şi apoi creează legături cu hidrogenul.

Atunci când razele solare pătrund în zona Antarcticii, clorofluorocarburii se descompun, fiind creat clorul care duce la distrugerea atomilor de ozon. Instrumentele satelitului au realizat analize asupra găurii din stratul de ozon în timpul iernii din emisfera sudică. ''În această perioadă, temperaturile din Antarctica sunt mereu scăzute, aşadar nivelul de distrugere a ozonului depinde de cât de mult clor există în zonă,'' a declarat Susan Strahan, astrofizician din cadrul Goddard Space Flight Center din Maryland.

Tema pentru Ziua Mondială a Ozonului 2018 - Keep Cool and Carry On: The Montreal Protocol - ne îndeamnă să continuăm să protejăm stratul de ozon și clima/mediul, conform Protocolului de la Montreal.

Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon

Face parte din calendarul Organizaţiei Naţiunilor Unite din anul 1995 şi marchează semnarea, în 16 septembrie 1987, a Protocolului de la Montreal asupra Substanţelor care Distrug Stratul de Ozon. În această zi, statele membre ONU sunt invitate să promoveze activităţi în concortanţă cu obiectivele Protocolului de la Montreal şi cu amendamentele aduse acestuia.

Protocolul de la Montreal este recunoscut pe plan mondial ca cel mai eficient tratat multilateral asupra mediului, pus vreodată în aplicare,un exemplu unic de colaborare şi parteneriat internaţional pentru protejarea patrimoniul comun al umanității şi al comunităţii mondiale. La sfârşitul anului 2009, punerea în aplicare a Protocolului de la Montreal a făcut posibilă eliminarea a mai mult de 98% din nivelurile istorice de substanţe care distrug ozonul.

Fenomenul epuizării stratului de ozon duce la scăderea eficacităţii sistemului imunitar la apariţia infecțiilor, cancer de piele, cataracte şi orbirii, arsuri grave în zonele expuse la soare, reducerea culturilor şi, implicit, a cantităţii de hrană şi la distrugerea vieţii marine.

De 30 de ani, însănătoşim ozonul împreună

Pentru Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon din 2015, Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) a lansat tema: „30 Years of Healing the Ozone Together -"Ozone: All there is between you and UV.”

De treizeci de ani însănătoşim stratul de ozon împreună, doar ozonul este între tine şi radiaţiile UV. Dar povestea ar fi fost diferită dacă nu ar fi fost împlementate prevederile acestui Protocol, arată un studiu publicat în mai 2015, de prof. Martyn Chipperfield, de la School of Earth and Environment a Universităţii din Leads.

Gaura din stratul de ozon ar fi crescut cu 40% până în anul 2013 şi s-ar fi mărit concentraţia din atmosferă a substanţelor care distrug ozonul, iar pierderea de ozon s-ar fi resimţit pe tot globul. Consecinţele auspra oamenilor, am fi fost afectaţi de mai multe raze UVB care ar fi cauzat mai multe cazuri de cancer al pielii şi cataracte.

Pe scurt, Chipperfield afirmă că ozonul pare să se refacă, dar va mai dura încă cinci până la 10 ani, ca să putem fi siguri că măsurile luate sunt suficiente.

Ozonosfera

Stratul de ozon, descoperit în 1913 de fizicienii francezi Charles Fabry şi Henri Buisson, este situat la altitudini cuprinse între 10 şi 50 de kilometri deasupra suprafeţei Pământului (în zona joasă a stratosferei). Ozonosfera absoarbe 93-99% din razele ultraviolete care vin de la Soare şi care, altfel, ar afecta viaţa de pe Terra. Peste 90% din ozonul din atmosferă este prezent aici.

În 1974, doi oameni de ştiinţă americani au descoperit că substanţele chimice numite clorofluorocarburi (CFC) pot distruge molecula de ozon.

CFC scapă din sistemele de răcire ale frigiderelorm, aparatelor de aer condiţionat, din spray-uri, din procesele de fabricaţie a spumelor industriale şi din procesele de spălare a metalelor şi a componentelor electronice. Apoi, ele urcă în straturile superioare ale atmosferei.

În ultimele decenii, stratul de ozon a avut de suferit, mai ales din cauza creşterii cantităţii de clorofluorcarburi şi bromofluorcarburi emise de om.

În 1985, a fost descoperită gaura din stratul de ozon, o vastă regine situată deasupra Polului Sud în care ozonosfera se subţia semnificativ în timpul primăverii. Dovezile ştiințifice privind influenţa activităţilor umane asupra acestui fenomen a condus la adoptarea Protocolului de la Montreal prin care, începând din 1989, au fost reglementate emisiile de substanțe chimice responsabile pentru distrugerea stratului de ozon.

După 25 de ani, ca urmare a măsurilor adoptate prin Protocolul de la Montreal, ozonosfera pare să se refacă. Stratul de ozon a scăzut la nivel global în anii ’80 şi la începutul anilor ’90 şi a rămas relativ neschimbat începând din 2000. La începutul anului 2015, un studiu al Naţiunilor Unire arăta că ozonosferadă semne de refacere şi că breşa de deasupra Antacticii a încetat să să mai mărească.

