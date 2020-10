NASA a descoperit apă pe fața vizibilă a Lunii

NASA a confirmat în premieră, cu ajutorul Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA), prezenţa apei pe faţa vizibilă a Lunii. Această descoperire, anunţată luni de Agenţia spaţială americană printr-o conferinţă de presă, indică faptul că apa selenară ar putea exista la nivelul întregii suprafeţe a Lunii, nu doar în regiunile reci şi umbrite ale acesteia.

Luna plină / FOTO: Autor: ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

SOFIA a detectat molecule de apă (H2O) în craterul Clavius, unul dintre cele mai mari cratere lunare vizibile de pe Pământ, situat în emisfera sudică a Lunii, precizează un comunicat publicat pe site-ul nasa.gov.

Din observaţiile precedente fuseseră detectate anumite forme de hidrogen, dar nu s-a putut face distincţia între cele existente în apă şi cele prezente într-o "rudă" a sa apropiată din punct de vedere chimic, hidroxil (OH). Datele colectate din acel crater dezvăluie prezenţa apei în concentraţii cuprinse între 100 şi 412 părţi per milion - aproximativ echivalentul unei sticle de apă având capacitatea de 354,8 mililitri -, captivă într-un metru cub de scoarţă selenară.



Rezultatele studiului au fost publicate în cel mai recent număr al revistei Nature Astronomy.



"Aveam indicii conform cărora H2O - apa pe care o cunoaştem - ar putea fi prezentă pe faţa vizibilă a Lunii", a declarat Paul Hertz, directorul Astrophysics Division de la Science Mission Directorate din cadrul sediului general al NASA, situat în Washington. "Acum ştim că se află acolo. Această descoperire schimbă cunoştinţele noastre despre suprafaţa Lunii şi ridică o serie de întrebări interesante despre resursele relevante pentru explorarea spaţiului îndepărtat", a adăugat expertul american.



Prin comparaţie, deşertul Sahara are o cantitate de apă de 100 de ori mai mare decât cea detectată de SOFIA la nivelul scoarţei selenare.

În pofida acestor cantităţi mici, descoperirea anunţată de NASA generează noi întrebări despre felul în care se formează apa şi despre modul în care persistă în condiţiile dificile şi lipsite de aer ce există la suprafaţa satelitului natural al Terrei.

Sursa: Agerpres

