O misiune a Națiunilor Unite a sosit în Nagorno-Karabah, prima în ultimele trei decenii

Un purtător de cuvânt al preşedinţiei azere a declarat că misiunea ONU a sosit duminică dimineaţa cu principala sarcină de a evalua nevoile umanitare la faţa locului.

ONU a anunţat anterior că a primit undă verde pentru a trimite o misiune în acest week-end în Nagorno-Karabah.

Separatiştii armeni, care au controlat Nagorno-Karabah timp de trei decenii, au capitulat şi au acceptat să depună armele săptămâna trecută, după o ofensivă fulgeratoare a Azerbaidjanului pentru recucerirea acestui teritoriu.

Video released showing the main square of Nagorno Karabakh's capital after the majority of locals fled the territory, possibly from 29 September 2023. pic.twitter.com/5HZ5ymTgcU