Nagorno-Karabah: Premierul armean denunţă apeluri la o lovitură de stat în ţara sa

''Nu putem permite anumitor persoane, anumitor forţe să dea o lovitură statului armean. Există deja apeluri venind din diferite părţi pentru a efectua o lovitură de stat în Armenia'', a spus şeful executivului armean într-un mesaj către conaţionalii săi, în timp ce televiziunea armeană a relatat că sute de manifestanţi se adună în faţa sediului guvernului de la Erevan.

Printre altele, partidele de opoziţie au făcut un apel la armeni să se strângă la ora locală 19:00 (15:00 GMT) în centrul Erevanului.

Opoziţia armeană a cerut constant în ultimii trei ani plecarea lui Paşinian de la putere, acuzându-l că este vinovat pentru înfrângerea militară în conflictul din toamna lui 2020 contra Azerbaidjanului.

Armenia is not going to launch military actions because of the situation in Nagorno-Karabakh, Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan said.



He emphasized that the republic has no army in Nagorno-Karabakh. " At the moment, we will not take any rash actions," the head of state… pic.twitter.com/hJP9L2qRIF