Naționala de tineret a ajuns în Ungaria EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"Știu că veniți după momente diferite, unii sunt euforici, alții nu. Toate lucrurile astea, pozitive și negative, trebuie lăsate la poarta asta, aici. Campionatul European e unic, e altceva. (…) A merge la Euro nu e a te duce în vacanță și gata, suntem împliniți că ne ducem acolo. Nu, nu suntem împliniți. Încrederea mea în voi e dincolo de cer, e foarte mare, de-aia vă cer mult. Eu știu că sunteți în stare să le arătați că sunteți cei mai buni. Acolo suntem România. Și nu uitați că sunteți cei mai buni. Iar noi când suntem concentrați, batem pe oricine”, le-a spus Mutu elevilor săi.

În perioada 24-31 martie, TVR 1 și TVR 2 transmit în direct toate partidele din faza grupelor turneului final al Campionatului European EURO U21. Cele mai tari faze se pot vedea și în Studiourile UEFA EURO U21, zilnic, la TVR 1.

Campionatul European de Fotbal U21 - Program Faza Grupelor, 24 – 31 martie 2021

Toate meciurile din faza grupelor Campionatului European de Fotbal U21 vor putea fi urmărite în direct şi în exclusivitate la TVR. Programul transmisiunilor, mai jos.



Miercuri, 24.03, ora 19:00 Slovenia - Spania (Grupa B) TVR 1

Miercuri, 24.03, ora 19:00 Cehia - Italia (Grupa B) TVR 2

Miercuri, 24.03, ora 22:00 România – Ţările de Jos (Grupa A) TVR 1

Miercuri, 24.03, ora 22:00 Ungaria – Germania (Grupa A) TVR 2



Joi, 25.03, ora 16:00 Anglia - Elveţia (Grupa D) TVR 1

Joi, 25.03, ora 19:00 Rusia – Islanda (Grupa C) TVR 2

Joi, 25.03, ora 22:00 Franţa – Danemarca (Grupa C) TVR 1

Joi, 25.03, ora 22:00 Portugalia – Croaţia (Grupa D) TVR 2



Sâmbătă, 27.03, ora 19:00 Ungaria - România (Grupa A) TVR 1

Sâmbătă, 27.03, ora 19:00 Slovenia - Cehia (Grupa B) TVR 2

Sâmbătă, 27.03, ora 22:00 Germania – Ţările de Jos (Grupa A) TVR 1

Sâmbătă, 27.03, ora 22:00 Spania – Italia (Grupa B) TVR 2



Duminică, 28.03, ora 16:00 Islanda - Danemarca (Grupa C) TVR 1

Duminică, 28.03, ora 19:00 Croaţia - Elveţia (Grupa D) TVR 2

Duminică, 28.03, ora 22:00 Rusia – Franţa (Grupa C) TVR 2

Duminică, 28.03, ora 22:00 Portugalia – Anglia (Grupa D) TVR 1



Marţi, 30.03, ora 19:00 Germania – România (Grupa A) TVR 1

Marţi, 30.03, ora 19:00 Ţările de Jos - Ungaria (Grupa A) TVR 2

Marţi, 30.03, ora 22:00 Italia - Slovenia (Grupa B) TVR 1

Marţi, 30.03, ora 22:00 Spania – Cehia (Grupa B) TVR 2



Miercuri, 31.03, ora 19:00 Danemarca - Rusia (Grupa C) TBA*

Miercuri, 31.03, ora 19:00 Islanda - Franţa (Grupa C) TBA

Miercuri, 31.03, ora 19:00 Elveţia - Portugalia (Grupa D) TBA

Miercuri, 31.03, ora 19:00 Croaţia - Anglia (Grupa D) TBA



*urmează să fie stabilit (în funcţie de interesul publicului pentru cele 4 meciuri din 31.03 - care se vor desfăşura la aceeaşi oră, 19.00 - vom anunţa care dintre acestea sunt transmise în direct şi pe ce post, precum şi meciurile care vor fi difuzate înregistrat).

ŞTIRILE ZILEI