Muzicianul Andre Rieu împlineşte 70 de ani

Andre Rieu

În 1967, a început să studieze vioara la Conservatorul din Liege, urmând apoi cursurile Conservatorului din Maastricht, până în 1973, iar un an mai târziu s-a mutat la Conservatorul Regal din Bruxelles, avându-l profesor pe Andre Gertier. În 1977, Andre Rieu şi-a terminat studiile, primind distincţia Premier Prix, potrivit site-ului artistului, https://andrerieu.com.



Anul 1978 este cel în care Rieu a înfiinţat Maastricht Salon Orchestra, cu care a susţinut concerte în Olanda, RFG şi SUA. În paralel, până în 1989, a fost violonist la Limburg Symphony Orchestra.



În 1987 a alcătuit Johann Strauss Orchestra, care la început era formată din 12 muzicieni. Între timp, numărul acestora a crescut, ajungând la 43, uneori chiar 50. Primul concert cu această orchestră a avut loc de Anul Nou, în 1988, iar curând după debut au început concertele şi turneele în Belgia, Olanda, Luxemburg, dar şi RFG.



Albumul "From Holland with Love" a fost lansat în 1994, în Olanda, iar celebrul "Second Waltz" a avut un succes atât de mare încât albumul a fost propulsat în Top 100 din Olanda şi a staţionat în Top 10 mai mult de un an, precizează site-ul artistului.

Anul următor, după un concert la Hamburg's Musikhalle şi câteva apariţii la televiziune, albumul "From Holland with Love" a fost lansat şi în Germania, unde a urcat imediat în Top 5 şi a staţionat acolo câteva luni, primind mai multe discuri de aur şi de platină.



În 1996, Rieu este numit ''Regele modern al valsului'', iar albumele "The Vienna I love" şi "In Concert" cuceresc piaţa muzicală europeană. În acelaşi an, a primit World Music Award în Monte Carlo.



Au urmat zeci de concerte în întreaga Europă, dar şi noi lansări de albume - "The Christmas I Love" (1997), "Romantic Moments" (1998). În 1999, la comemorarea a 100 de ani de la moartea lui Johann Strauss, Rieu a lansat albumul "100 Years of Strauss".



În 2001 are loc primul turneu în Japonia şi se pun bazele propriului studio de înregistrări, fiind cooptat la partea tehnică şi Pierre, fiul lui Andre Rieu. Primul succes produs în propriul studio a fost ''Dreaming'', urmat în 2002 de ''Walzertraum''.



Turneul în Japonia din 2003 a inclus 17 concerte în 11 oraşe, Rieu sărbătorind astfel 25 de ani pe scenă, iar un album aniversar a fost lansat în toamna aceluiaşi an - ''Romantic Paradise''. La începutul anului 2004 albumul a fost nominalizat pentru Rose d'or. În luna iulie, acelaşi an, Rieu susţine un concert spectaculos la Parkstad Limburg Stadium în Kerkrade. Concertul este înregistrat şi a fost apoi imprimat pe CD şi DVD - ''The Flying Dutchman''.



După tradiţionalul concert de Anul Nou din 2005 şi un turneu prin Germania, Austria şi Franţa, Rieu pleacă în turneu în SUA şi Canada, unde are 19 concerte. Anul 2006 a adus turnee în Germania, Franţa, din nou SUA şi Canada. În vara aceluiaşi an, a urmat un concert la Viena, în faţa Palatului Schönbrunn. O săptămână mai târziu, a avut loc un concert la Maastricht, unde surpriza a constituit-o apariţia alături de Rieu a "Harlem Gospel Choir". Au urmat concerte la New York, Tokyo, apoi SUA, Canada, Belgia şi Germania.

În 2007 a apărut DVD-ul ''Andre Rieu on his way to New York'', dar şi un DVD cu filmarea unui show la televiziunea ZDF din Germania, ''Romance''. De asemenea, a efectuat turnee în Germania, Austria, Elveţia, Belgia şi Franţa, urmate de America şi Canada. În toamna acelui an, Andre Rieu devenea primul artist din istorie care avea 9 DVD-uri în Top 10. Următorul CD şi DVD a fost înregistrat în parcul de distracţii Efteling şi s-a numit ''In Wonderland''. În decembrie, la Viena, dădea startul turneului de amploare: ''World Stadium Tour: A Romantic Vienna Night''.



La începutul anului 2008 a efectuat turnee în ţări europene, iar în martie ajunge în Australia. La 7 aprilie 2008 André Rieu şi Johann Strauss Orchestra au primit Medalia de Onoare din partea primarului din Maastricht - cea mai mare distincţie pe care o poate oferi oraşul. În toamnă, Rieu sparge recordurile de vânzări în Australia, devenind cel mai de succes artist din 2007 şi 2008, cu peste două milioane de exemplare vândute ale CD-urilor şi DVD-urilor. DVD-ul ''Live in Australia'' a fost lansat în întreaga lume.



Anul 2009 a adus turnee în Germania, Austria, Elveţia, Japonia, SUA şi Canada, apoi din nou în Australia. În decembrie a cântat alături de artişti ca Lady Gaga şi Michael Bublé în onoarea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Anul următor a urcat pe scenă pentru a cânta în onoarea reginei Beatrix a Olandei.



2010 a fost anul în care Rieu a cucerit cu muzica sa Africa de Sud, având concerte în Sun City, Durban şi Cape Town. Între premiile oferite lui Rieu în 2010 amintim Multi Platinum Award în Africa de Sud şi Medaille Charlemagne. Tot în 2010 efectuează primul turneu în Mexic. Un DVD după acest turneu a fost lansat în 2011 - ''Fiesta Mexicana!''. Tot în 2011 a fost lansată cartea ''Andre Rieu: The person behind the phenomenon'' a fotografului olandez Govert de Roos, care a descris-o ca fiind ''o călătorie de 1.000 de zile cu Andre Rieu''.

În 2012 Rieu a susţinut turnee în Germania, Franţa, Danemarca, Brazilia, Africa de Sud. Câştigă Classic Brit Award pentru albumul ''And the Waltz Goes On'', la care a colaborat cu actorul Antony Hopkins. Anul următor a efectuat turnee în Germania, SUA, Canada, Brazilia, Danemarca, Austria, Argentina, Chile, Mexic, Australia şi Noua Zeelandă. Luna octombrie a anului 2013 marchează debutul documentarului săptămânal ''André Rieu: Welcome To My World'', zece mini serii documentare despre viaţa artistului în spatele scenei. Câştigă ''Album of the Year Award'' la Classic BRITs, pentru al treilea an consecutiv, cu albumul ''Magic of the Movies''. La finalul anului 2013 are primul concert în Turcia.



Anul 2014 debutează cu concerte în Germania, Franţa, Taiwan, China, Singapore, Cehia, Polonia, Suedia, Elveţia, Austria, Ungaria, Lituania, Estonia, Finlanda. În luna iunie apare albumul ''Magic of the Musicals''. Urmează altă serie de concerte în ţări ca Marea Britanie, Irlanda, Australia, Noua Zeelandă, Brazilia, Olanda, Belgia, Turcia.



În 2015 turneele lui Andre Rieu ajung în Chile, Peru, Mexic, Africa de Sud, Canada, SUA, dar şi ţări europene - Germania, Austria, Italia, Suedia, Danemarca, Elveţia, Ungaria, Cehia, Polonia şi România.



În România, Andre Rieu a susţinut mai multe concerte în luna iunie 2015, alături de Johann Strauss Orchestra, fiind vândute peste 33 de milioane de bilete. Parte din banii încasaţi din vânzarea acestor bilete au fost donaţi de Rieu către UNICEF şi către organizaţia Salvaţi Copiii. Celebrul naist Gheorghe Zamfir a urcat pe scenă alături de Andre Rieu la unul dintre concertele susţinute la Bucureşti.

În noiembrie 2015, Andre Rieu a adus un omagiu victimelor de la clubul Colectiv şi în aceeaşi lună artistul a primit titlul de ''Ambasador Onorific al Bucureştiului'' din partea Primăriei Capitalei, pentru felul în care a promovat cultura şi folclorul din România în lume. Tot în noiembrie 2015, muzicianul olandez a lansat DVD-ul ''Andre Rieu live în Bucureşti'' şi a participat la Gala Caritabilă organizată pentru susţinerea victimelor incendiului din #Colectiv, în cadrul căreia violonistul a donat profitul realizat din vânzarea noului DVD lansat.



În 2016, Andre Rieu a revenit în România pentru un nou concert. Cele mai recente concerte susţinute de artist în România au fost cele de la Cluj-Napoca, în aprilie 2019.

