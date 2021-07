Muzica reggae și glumele, sărbătorite pe 1 iulie

Muzica reggae

Dacă nu știi nimic despre reggae, sigur ai auzit măcar o melodie interpretată de Bob Marley, muzicianul reggae din 1980 care a dat lumii melodii uimitoare. Este cel care spune “every little thing gonna be all right!”.

Nu a fost singurul artist reggae care a dat lumii creații deosebite, dar a fost cel mai popular într-un stil muzical cu rădăcini spirituale adânci și o istorie recentă în Ska și rocksteady.

Ziua Internațională Reggae sărbătorește acest stil de muzică jamaicană și îl aduce în atenția celor care încp nu au luat contact cu ea.

Istoria Zilei Internaționale a Muzicii Reggae

Este un eveniment anual care se desfășoară în Kingston și este dedicat unui stil muzical care s-a născut în Caraibe și a ajuns apoi în fiecare colț al lumii. Născut din stilurile Ska și Rocksteady din anii 1960, a câștigat rapid propriul ritm și a devenit o mișcare.

Reggae a devenit o muzică puternică cu rădăcini adânci de momentul în care Bob Marley a urcat pe scenă și și-a adus propria contribuție în domeniu.

Ziua Internațională Reggae este sărbătorită la Kingston, cu mii de fani și muzicieni veniți din întreaga lume.

Cel mai mare festival reggae din Europa este “Summerjam” ce are loc anual în Koln, Germania și strânge peste 25.000 de spectatori.

“Rototom Sunsplash”, un festival ce durează o săptămână, până în anul 2009 s-a ținut în Osoppo, Italia, iar acum se desfășoară în Benicassim, Spania și adună peste 150.000 de vizitatori anual.

Ziua Internațională a Glumelor

Oamenii spun glume tot timpul, iar potrivit unor istorici, cea mai veche glumă poate fi considerată una din timpul vechilor sumerieni, din anul 1900 î.Hr.

Alți istorici, atribuie grecilor, mai exact lui Palamades, prima glumă.

Grecia se mândrește și cu primul club de comedie, deși scopul acestuia era de a împărtăși glumele printre prieteni, nu de a umple sălile de spectacole așa cum este acum.

Studiile antropologice arată că râsul a evoluat ca o modalitate prin care oamenii semnalează prietenia și consolidează legăturile de grup.

Glume în lume

Australia

O femeie merge foarte îngrijorată la medic și spune: "Doctore, uită-te la mine. Când m-am trezit în această dimineață, m-am uitat în oglindă și mi-am văzut părul răvășit, pielea ridată, ochii roșii. Ce este în neregulă cu mine?"

Doctorul o privește și îi răspunde: "Ei bine, vă pot spune că nu este nimic în neregulă cu vederea dumneavoastră"

Marea Britanie

- Doctore, doctore, o frunză de salată îmi iese din buric.

Doctorul îi cere să-și dea jos pantalonii și trece la examinat.

- Este ceva serios, doctore?

- Îmi pare rău să vă spun, dar acesta este doar vârful aisbergului."

Franța

O femeie merge într-o farmacie și cumpără produse pentru slăbit în valoare de 300 de euro. Îl întreabă pe farmacist: "Cât credeți că voi pierde cu asta?" Farmacistul răspunde: "Ei bine ... 300 de euro."

Rusia

- Sora, unde mergem?

- La morgă.

- Dar nu am murit încă!

- Ei bine, încă nu am ajuns.

Un bărbat îi spune prietenului său: "Rabinovici, îmi scot pălăria în fața ta! Tu și Sarah sunteți căsătoriți de 30 de ani și încă vă mai țineți de mână, când vă plimbați prin oraș". Prietenul îi răspunde: "Ei bine, dacă îi dau drumul la mână, cu siguranță va cumpăra ceva ".

Germania

Un bărbat ajunge la restaurant și decide să comande ceva de mâncare. Chelnerul ajunge cu promptitudine să ia comanda, iar bărbatul întreabă: "Aveți picioare de broască?" Chelnerul răspunde: "Nu, așa merg eu!".

Argentina

- Mamă, mamă, dă-mi niște bani pentru bătrânul care strigă în colțul străzii!"

- Ce strigă?

- Înghețată! Vino la gheațată!

America

Doi bărbați joacă golf. Unul dintre ei se oprește atunci când vede o procesiune funerară trecând de-a lungul drumului. Își scoate șapca de golf, închide ochii și începe să se roage. Prietenul său spune: "Uau, acesta este cel mai atent gest pe care l-am văzut vreodată. Ești cu adevărat un om bun ". Bărbatul răspunde "Da, am fost căsătoriți timp de 35 de ani".

Spania

Un om intră într-un magazin și spune: "15 litri de vin vă rog." Omul din spatele tejghelei întreabă: "Ați adus un recipient?" Omul răspunde: "Vorbești chiar acum cu el".

Mexic

Ce spun strugurii albi celor negrii? "Dumnezeule, mai respirați!"

Kenia

- Tată care este diferența dintre “ a fi convins” și “confidențial”?

- Hmm. Tu ești fiul meu, sunt convins de asta. Prietenul tău Muema este, de asemenea, fiul meu. Asta este confidențial!

Irlanda de Nord

Un doctor îi spune pacientului: "Am o veste proast[ și ;I una groaznică".

- Oh, care este vestea proastă?

- Mai aveți doar 24 de ore de viață.

- Asta este o veste groaznică, spuse pacientul. Ce poate fi mai rău?

Medicul răspunde: "Am încercat să vă contactez de ieri."

Avănd în vedere că râsul este cel mai bun medicament, să facem ceva pentru sănătatea noastră, astăzi, de Ziua Internațională a Glumelor.

