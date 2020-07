Muzica pandemiei | Artiști români inspirați de coronavirus

Muzica pandemiei

Vlăduța Lupău, o tânără interpretă de muzică populară, deja căștigătoare a inimilor multor fani, mărturisește în prezentarea videoclipului ”Ne-am gândit că avem nevoie cu toții de muzică, și mai ales de unitate prin cântec. Melodia este cântată live, linia fiind preluată din repertoriul doamnei Sava Negrean Brudașcu. Pentru că acum, mai mult ca niciodată toți simțim la fel, acest cântec, l-am gândit pentru această vreme, iar textul a fost scris de mine din trăirile acestei vremi”. Vladuța Lupău - Apa trece pietrele rămân:

Sunt acum în lume/ Vremuri de amar / Orice-ai vrea să faci / totul e-n zadar Au venit vremuri grele,/ vremi de pribegie/ Când în toată lumea/ este pandemie/ Toți speram acum/ la vremuri mai bune/ Să putem ieși/ fără mască-n lume/ Timpul di’nainte,/ noi nu l-am prețuit/ Ne plângeam într-una/ și uite pățit/ Trecut-au zile sfinte,/ cum n-au mai fost vreodată/ Cu biserici goale/ și lume-n durerată/ Toți românii noștri/ vrut-au să vină-n țară/ Unul lângă altul/ să poată sta iară/ Vrem să ieșim pe stradă,/ cum o făceam mereu/ De stat numai în casă,/ la toți ni tare greu/ Nu s-a mai întâmplat/ în lume niciodată/ Să ne fie greu și la toți deodată/ Acum când Toți suntem, de boală amenințați/ Bunicii și părintii,/ trebuie protejați/ Când virusul va trece,/ și-om știi că nu mai vine/ N-om mai sta izolați,/ și totul va fi bine!”

Videoclipul oficial este o flmare live a Vlăduței Lupău și a Rapsozilor Maramureșului, artiștii fiind așezați pe o poieniță idilică, la o distanță unul de altul care rimează cu măsurile de protecție impuse de COVID-19, purtând costume populare stilizatte, adică blugi și tricouri albe completate de veste populare. Instrumentiștii poartă inclusiv măști pentru evitarea contaminării. Postarea din 7 mai are deja 3,7 milioane de vizualizari.

În alt registru, Tudor Chirilă și Omu Gnom au scos piesa numită, cum altfel?, Pandemie. Nonconformistul artist ne-a obișnuit deja cu melodii manifest, cu mesaje puternice, adevăruri spuse pe șleau și abordări artistice impresionante, dacă nu chiar șocante. Acum lait-motivul este chiar o imprecație, strigată deznădăjduit, în fapt o înjurătură prin care pandemia, cu toate restricțiile impuse de pericolele ei, este certată neaoș. ”Cu influențe Rage Against The Machine, Prodigy și chiar un pic de Rammstein, băieții se revoltă pe ritmuri de metal-rap și critică comportamentul societății în timpul pandemiei, în prima lor colaborare: "Tu-ți gura mă-tii de pandemie!" scrie unsitedemuzică.ro Versurile sunt asumate de Tudor Chirilă și Omu Gnom: ”Dă-mi-o mie – na-ți-o ție!/ Grea e viața-n pandemie/ Am un suflet enigmatic/ Cred ca sunt asimptomatic./ Ce pandemie? Să ți-o dau ție,/ Ce tandem, împreună ce frăție!/ Ce găști, ce hoție!/... S-a deschis sezonul/ Ce combinații, ce tranzacții pe ne-ve,/ Covid-ul pare de-al nostru, clar/ Are boală pe toată lumea/ Ca orice spital/ Aveam alergie la oameni/ De ceva ani/ Acum doi metri distanță/ Mi se par normali./... Românul nu știe, nu mai vrea să cunoască/ In curând copiii o să se nască cu mască/ Datori moral și la utilități,/ Ne spălăm oricum pe mâini de responsabiilități./ Aruncăm pe jos cu masca,/ Dar o ținem strâns pe asta/ De pe minte, de pe suflet, de pe mentalitate./ Nu virusu’ ne ia din libertate./”

Filmat într-o clădire veche, dezafectată, având toate tușele unei rătăciri umane în curs, videoclipul trimite spre abandonul rigorilor civilizatoare, spre încâlceala greșelilor repetate pe care le-am făcut ca societate și care culminează acum cu această ciudată încercare. Postarea a fost făcută în 17 iulie și are aproape 137de mii de vizualzări. Artistul avertizează ironic de pe pagina sa de facebook: ”Paradox. Cantecu’ se numeste Pandemie, da’ se viralizeaza greu. Sa nu dati cu share ca are microcip.”

Revenim cu alte producții contaminate artistic de pandemie!

Autor: Mihaela Căciuleanu

