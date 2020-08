Muzica pandemiei | Artiști români inspirați de coronavirus II

Muzica pandemiei

Zaho propune un hit de pandemie. feat. Micutzu însuși s-a apucat de ”Dans” și, ca să ne liniștească a completat imediat: ”Două picioare stângi”.

Redăm o transcriere fonetică a versurilor care se aud frecvent pe posturile radio: ”Asta-i piesa mea de dans și mesajul pacifist.../ Maestre!/ Am auzit voci și toate mi-au zis.../ Ne permiteți să danseze toata lumea?/ Pă muzică!/ Două paralele; eu una, cealaltă dansul/ Dau din picioare, de totul se-alege praful/ Mereu pe treabă dar nicio treaba cu dansul/ Acum sunt bine cu mine - era și cazul!/ Mai dau din mâini fără să mișc din picioare/ Stai bine în fața mea când e căldura mare/ Mare coregraf după câteva pahare/ Dacă pare că dansez, jur că e din întâmplare! Ah!/ Vreau să cânt chiar dacă nu cânt bine/ Când uit versurile, tanananana.../ Să dansăm ca și cum nu vede nimeni/ Facem o modă din două picioare stângi.”

Autorii inistă cu refrenul: ”Daaans!/ Asta-i piesa mea de dans și mesajul pacifist/ Am auzit voci și toate mi-au zis cică: Dans!/ Daaans!/”. Apoi Micutzu se jură și suntem invitați să facem și noi un legământ de răzbunare pe perioada de stat în casă, prin mișcare (redăm tot cum se aude): ”Bă frate acu' serios.../ Când ieșim din pandemie am jurat/ Că în secunda a doua mă pun pe dansat/ Capu' plecat nicio secundă/ Eu și muzica pe-aceeași undă/ Ieșim la balcoane în curte, în telefoane/ Strigăm tare pentru urechile altor oameni/ Meneaito, Pinguinul sau Hora Unirii/ Am stat prea mult în casă, fac Oda Bucuriei./ Un pas în stânga, un pas în față/ Că știi c-ai vaibul bun de azi dimineață/ Singur in casa atât ți-a rămas/ Cafeaua pe foc, volumul la max!”

Refren iar, și: ”Vreau să rup podeaua ca la sârba din Moldova/ Toarnă în pahare, te rog io mai lasă vorba!/ Te stiu de Sylvester, am auzit de tine/ Vezi să pui masca la gură când vrei să vorbești cu mine. Hai!”

Premiera postată online la 10 Mai, a rezonat cu peste un milion și jumătate de vizualizări. Versurile sunt asumate de Zaho și Micutzu. Din echipa mobilizată pentru hitul promovat de posturile de radior fac parte: instrumental - Paul Iorga, Trompetă Harvis Cuni Padron Mix, Video – Frategrafica. Piesa conține sample din Maximilian – Volumu„ la Maxim...ilian!”

Și mai prompt în reacția artistică la pandemie a fost Releveu, care a urcat pe canalul muzical online melodia ”Pandemie” încă din 23 martie, la o săptămână de la intrarea în vigoare a stării de urgență, cu toate restricțiile ei. Vocea, textul, instrumentalul și videoclipul sunt semnate de Releveu. Artistul ” a ajuns să pună versurile pe muzică și să facă un rap poetic”, cum singur mărturisește într-un interviu acordat acum 3 ani celor de la raftulcufilme.ro. Piesa e greu de regăsit în preferințele posturilor de radio, iar videoclipul cu imagini din orașele pustii care ne-au marcat starea de urgență a strâns 30 de mii de vizualizări online, în 4 luni.

Versurile invită la meditația pre-apocaliptică, din spatele șocului produs de grozăvia perioadei: ”Azi suntem toți bolnavi și-asta ne face bine,/ Ne bucurăm că zâmbim și că avem cu cine./ Nu mai ai voie-afară, trebuie să te cauți înăuntru…/ Să fiu sincer cu tine, să nu ne luăm pe ocolite,/ Venim aici pe rând, ne luăm adio pe sărite… Nici refrenul nu este mai încurajator: ”Poate-i ultimul ocean,/ Poate-i ultimul val/ Poate-i ultimul bar,/ Poate-un ultim pahar,/ Poate-I ultima seară,/ Poate-i ultima vară,/ Poate-i ultima vară,/ Poate-i ultima oară!”

Versurile sunt o mărturie a contextului îngrijorător de la începutul pandemiei, cu accente chiar terifiante pentru firile mai sensibile. Și muzica este o formă de rezistență, așa cum de altfel, chiar Releveu mărturisește: ”Muzica m-a înviat. Fac terapie prin scris și prin muzică, e ca și cum m-aș duce la psiholog, numai că eu iau și scriu tot ce îmi trece prin minte, toate tâmpeniile. Le numesc așa pentru că la un moment dat îți dai seama că este foarte greu să menții o linie cu tot ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă apleci urechea la orice și la oricine din jurul tău, te duci pe câmpii. Prefer să îmi țin apropiații aproape și atât.”

Revenim cu alte producții contaminate artistic de pandemie!

Muzica pandemiei | Artiști români inspirați de coronavirus

ŞTIRILE ZILEI