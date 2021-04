MUZICĂ | "Dynamite", piesa grupului de K-pop BTS, a depășit 1 miliard de vizualizări pe Youtube

Formația BTS

Prin depăşirea acestui prag, single-ul se alătură unui club select care include hituri precum "What Makes You Beautiful", a celor de la One Direction (1,2 miliarde de vizualizări), "Shape of You", a lui Ed Sheeran (5,2 miliarde), "Despacito", interpretată de Luis Fonsi şi Daddy Yankee (7,2 miliarde), şi "Baby Shark Dance", de Pinkfong (8,3 miliarde).

Potrivit YouTube, lansarea explozivă din vară a single-ului "Dynamite" a fost cel mai de succes debut al unui videoclip muzical din istoria platformei, acumulând 101,1 milioane de vizionări în 24 de ore.

Anul trecut, BTS a figurat în topul celor mai vizionaţi 10 artişti de pe YouTube, dar şi în top 10 artişti cu cei mai mulţi abonaţi de pe platformă, cu 47 de milioane de urmăritori.

Alte două hituri BTS au strâns peste un miliard de vizualizări pe Youtube: "Boys With Luv" din 2019, alături de Halsey (1,1 miliarde) şi "DNA" din 2017 (1,2 miliarde).

sursa agerpres

