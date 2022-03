Muzica, un ambasador al păcii. Zece artiști se întrec, sâmbătă seară, în Finala Eurovision România

Jamala din Ucraina va urca pe scena Eurovision România cu un mesaj de pace.

Jamala, câştigătoarea Eurovision 2016: Salut, România! Vă mulţumesc pentru invitaţia în finala Selecției Naţionale. Am trecut prin România acum câteva zile, când am fost forţată să fug din ţara mea şi nu ştiam că o să mă întorc atât de repede. Mulțumesc pentru că pot transmite mesajul de pace cu o melodie atât actuală, care a fost apreciată la Eurovision 2016.

Melodia "1944", un manifest împotriva crimelor regimului stalinist împotriva tătarilor din Crimeea, a făcut înconjurul lumii din 2016 încoace.

Jamala s-a inspirat din drama propriei familii: în al Doilea Război Mondial, străbunica ei a fost deportată în Asia Centrală împreună cu cei cinci copii.

De două zile se fac repetiții în studiourile TVR pentru marea finală. Concurenții au schimbat ținutele, grafica și chiar echipele de dansatori pentru ca totul să iasă perfect.

Moise, finalist Eurovision România: Am schimbat momentul radical, pentru că am zis că dacă tot mai am ocazia să apar în fața voastră să apar cu ceva nou. Abia aștept să particip și să se întâmple concursul propriu zis.

Dora Gaitanovici, finalistă Eurovision România: Zilele astea am tot refăcut și desfăcut momentul de foarte multe ori pentru că vrem să iasă foarte bine. Vrem să iasă ceva frumos!

WRS, finalist Eurovision România: Suntem foarte pregătiți, am muncit foarte mult și abia aștept să vedeți momentul. Am schimbat foarte mult, am schimbat și piesa puțin ca tonalitate.

Zece finaliști se luptă să reprezinte România la Eurovision 2022.

Juriul și telespectatorii vor decide câștigătorul Selecției Naționale.

La această ediție, publicul va fi al 6-lea jurat. Organizatorii au pregătit și un premiu de 5.000 de euro, care va ajunge la unul dintre telespectatorii care votează.

Finala Eurovision România va fi transmisă în direct la TVR1, TVR Internațional și TVR Moldova, de la ora 21:00. Dar și online pe TVR+.

