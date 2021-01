Muzeul Luvru, lovit de pandemia de COVID-19. Numărul de vizitatori care i-au trecut pragul în 2020 a fost cu 72% mai mic decât în 2019

Muzeul Luvru din Paris

Cel mai vizitat muzeu din lume a fost închis anul trecut timp de şase luni, astfel că a primit doar 2,7 milioane de vizitatori în 2020, comparativ cu 9,6 milioane de vizitatori în 2019. Recordul absolut a fost stabilit în 2018, când au fost înregistraţi 10,2 milioane de vizitatori.



În plus, dacă într-un an normal turiştii străini (americani, chinezi, japonezi, brazilieni etc.) reprezintă 75% din persoanele care intră la muzeul Luvru, în 2020 francezii au reprezentat 84% din vizitatori.



De asemenea, în pofida succesului unei expoziţii dedicată lui Leonard de Vinci, care a atras 1,1 milioane de vizitatori, şi care s-a încheiat chiar înainte de prima carantină, veniturile pierdute de muzeul Luvru în 2020 sunt estimate la peste 90 de milioane de euro, în timp ce ajutoarele venite de la statul francez se ridică la 46 de milioane de euro.



Anul 2020 a fost marcat însă de o diversificare puternică a ofertei digitale a muzeului Luvru, care numără 9,3 milioane de abonaţi pe reţelele sociale (cu 1,02 milioane mai mulţi decât în 2019) şi 21 de milioane de vizite pe site-ul de internet louvre.fr.



Muzeul Luvru nu a fost închis niciodată timp de şase luni de la cel de Al Doilea Război Mondial. Conducerea instituţiei se aşteaptă la trei ani dificili, având în vedere că numărul total de bilete vândute în 2020 va fi foarte departe de recordul de peste 10 milioane atins în 2018.

