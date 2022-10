Muzeul Fotbalului București, gata să-și primească vizitatorii. Gică Popescu, apel către foștii internaționali români

Prețeul unui bilet de intrare în Muzeul Fotbalului din București va fi de 49 de lei, iar copiii sub 7 ani vor intra gratis.

Unul dintre cei mai activi susținători ai proiectului, Gică Popescu, fostul căpitan al tricolorilor, a contribuit cu exponate din colecția personală.

”Mă bucur enorm că în sfârşit fotbalul are o casă a sa, un muzeu al fotbalului unde iubitorii fotbalului vor putea găsi exponate importante atât din fotbalul românesc, cât şi internaţional. Sunt convins că în acest loc suporterii vor putea să experimenteze fotbalul în diverse aspecte, vor putea vedea meciuri din ligile europene sau din Liga 1. Consider că alegerea acestui loc este foarte importantă, pentru că Centrul istoric este important atât pentru suporterii de la noi din ţară, cât mai ales pentru cei din străinătate, care întotdeauna vin aici. Eu cred că istoria fotbalului românesc este atât de bogată, am avut atâţia jucători de valoare care au făcut performanţe în fotbalul internaţional, încât dacă am aduna toate obiectele de valoare pe care ei le au va trebui să aşteptăm ani buni ca să le terminăm şi apoi să apelăm la cei din străinătate. Vom ajunge şi acolo. Vom încerca să facem un mix între jucători mari din străinătate care vor veni la Bucureşti, la diverse evenimente. Eu vreau să fie un loc de emoţie a istoriei fotbalului românesc. Pentru că avem atâta istorie. Din păcate, prezentul încă suferă în continuare. Sper ca viitorul să fie la nivelul trecutului, dar va trebui să aşteptăm. Dar istorie există, o istorie bogată, pe care o vom expune aici”, a declarat Popescu, marți, în ziua inaugurării.

Fostul căpitan al Barcelonei şi al echipei naţionale a venit la deschiderea muzeului cu o mică parte din colecţia de peste 200 de tricouri pe care o are, Muzeul Fotbalului urmând să beneficieze în timp şi de prezenţa celorlalte:

”Acum, la început, am adus o serie de tricouri extrem de importante din colecţia personală. În acest moment există un tricou în care am marcat golul finalei Galatasaray cu Arsenal, de asemenea tricoul de la Mondialul din '98, un tricou pe care l-am schimbat cu Maldini. Sunt convins că acest proiect va fi un real succes prin calitatea exponatelor care vor fi în acest muzeu. Eu am acasă în jur de 200 de tricouri şi am adus acum doar cinci. Gândiţi-vă ce au Hagi, Dan Petrescu, Lupescu, Ilie Dumitrescu, Adrian Ilie. Sunt foarte multe exponate pe care suporterii le vor putea vedea de-a lungul timpului, în acest muzeu”, a mai spus el.

Apelul lui Gică Popescu

Gică Popescu a lansat și un apel către foștii internaționali, care ar putea sprijini Muzeul Fotbalului:

”Eu invit foştii fotbalişti, care sunt convins că au dulapurile pline de tricouri, care au trofee şi obiecte de interes pentru iubitorii fotbalului, să vină să le dea în custodie muzeului fotbalului, astfel încât să se bucure şi iubitorii fotbalului. Sunt convins că vor veni suporteri turci care vor vedea tricoul din finala cu Arsenal, sau poate de la Barcelona, şi vor vedea tricoul pe care l-am îmbrăcat în finala cu Paris Saint-Germain. Sunt multe exponate care vor crea emoţie, bucurie, şi sunt convins că vor fi foarte mulţi jucători care vor dori să îşi expună tricourile. Gândiţi-vă Duckadam ce tricouri poate expune, Cămătaru, Dinu, Iordănescu, jucători de legendă ai fotbalului”, a spus Gică Popescu.

De la inaungurarea Muzeului Fotbalului nu au lipsit Ionuţ Lupescu, Florin Prunea, Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Anghel Iordănescu, Adrian Ilie, Basarb Panduru.

Anghel Iordănescu a afirmat că este ”un muzeu care să probeze performanțele fotbalului românesc de-a lungul timpului”.

