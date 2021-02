MUREȘ | Copiii bolnavi de cancer nu mai pot beneficia de sprijinul voluntarilor din cauza restricțiilor impuse de pandemie

Copiii bolnavi de cancer nu mai pot beneficia de sprijinul voluntarilor

"Exact în urmă cu un an aveam multe planuri şi proiecte, aveam planificată o tabără, aveam Onco-olimpiada din Varşovia, programe de nutriţie şi educarea părinţilor în ce priveşte alimentaţia şi nutriţia unui copil bolnav de cancer, plus numeroase alte programe, inclusiv un spectacol caritabil. Odată cu pandemia, absolut totul s-a oprit, din păcate. Cel mai rău mi-a părut că a trebuit să convingem copiii să înţeleagă că nu mai mergem în tabără, aceasta este punctul culminant în fiecare an. Cei care au fost ştiu cât de frumos este şi deja sunt pregătiţi în fiecare an pentru a participa. Este o motivaţie în plus pentru a-şi dori să îşi facă tratamentul, să evolueze spre bine. Nu am mai putut să mergem cu voluntarii în spitale, să povestească cu ei, pentru că de două ori pe săptămână, uneori şi în weekend, mergeau voluntarii în spital şi aveau diverse activităţi. Împreună cântă, desenează, povestesc, duc jocuri de societate, urmăresc filme. Copilul care este în spital abia aşteaptă ziua în care vin voluntarii, dar acum toate aceste lucruri au lipsit, din păcate", a declarat, pentru AGERPRES, fondatoarea Asociaţiei "Împreună pentru Copiii cu Cancer", Gabriela Farczadi.



Activitatea de bază a asociaţiei este sprijinirea şi ajutorarea copiilor pacienţilor cu boli hemato-oncologice, internaţi la Secţia de Pediatrie I de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, dar şi a celor de la Secţia Pediatrie II, unde sunt şi copii cu leucemie şi cu cancer.



"În afara spitalului, noi ţinem legătura cu copiii şi cu familiile lor, fiindcă sunt familii nevoiaşe, care au mai mulţi copii, au venituri reduse şi dacă ai un copil bolnav, bugetul familiei este forţat. Această boală implică cheltuieli mari dacă au nevoie de analize costisitoare sau dacă trebuie să meargă în străinătate, iar aici intervenim noi şi deschidem o cale legală prin care să îşi poată aduna sponsorizări pentru a-şi acoperi cheltuielile. Avem anual 40-50 de beneficiari, copii până la 18 ani", a spus Gabriela Farczadi.



Întrucât asociaţia nu a putut să deruleze activităţile obişnuite în ultimul an, şi-a reorganizat activitatea şi a direcţionat banii care erau destinaţi taberei de vară şi onco-olimpiadei pentru achiziţionarea de lenjerii de pat, vitamine, dezinfectanţi, materiale de protecţie şi alte bunuri necesare acestor copii.

